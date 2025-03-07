Komsic'ten AB'ye Macaristan İsteği

Politika

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, AB Konseyi'ne resmi müracaatta bulunarak Macaristan'ın Bosna-Hersek'teki AB barış gücü EUFOR'dan çıkarılmasını istedi.

Macaristan'ın, Bosna Hersek'te ayrılıkçı adımları Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından kınanan Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'e sunduğu açık destek, Bosna-Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesindeki 400 kadar Macar askerin misyon dahilindeki geleceğini şüpheli hale getirdi. Bosna-Hersek'in Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya hitaben bir mektup kaleme alarak, EUFOR bünyesindeki Macar bölüğünün misyondan çıkarılması için resmi talepte bulundu. Komsic tarafından kaleme alınan mektupta, "Sayın Costa, Bosna-Hersek'in AB'ye tam üyelik yolunda ilerlemesine sağlanan imkanlar ve AB kurumlarının gösterdiği anlayış için teşekkürlerimi sunarak, sizden Avrupa Birliği Siyaset ve Güvenlik Komitesi (PSC), Avrupa Birliği Askeri Komitesi (EUMC), AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi sayın Kaja Kallas ve Bosna-Hersek'teki AB Delegasyonu Başkanı Luigi Soreca ile iş birliği içinde, EUFOR bünyesindeki Macaristan kontenjanının başka bir AB üyesi ülkenin (Dayton Barış Antlaşması gereği Bosna Hersek'te askeri güç bulundurması mümkün olmayan Hırvatistan güçleri hariç) askeri kontenjanı ile değiştirilmesi yönündeki talebimi değerlendirmenizi rica ediyorum" denildi.

Komsic mektubunda, "Bu talebin gerekçesi, Macar üst düzey yetkililerin bir süredir Bosna-Hersek'in anayasal ve hukuki düzenini tehdit eden ve ayrılıkçı fikir ve niyetleriyle ülkede ve bölgede devamlı surette istikrarsızlığa yol açan Bosna-Hersekli siyasi aktörlerinden biri olan Sayın Milorad Dodik'e doğrudan siyasi ve ekonomik destek verdiklerini açıkça ifade eden faaliyetleridir" dedi.

Sırp lider Dodik aleyhinde Bosna-Hersek'te yürütülen ve herhangi bir siyasi etki ve müdahaleden bağımsız olması gereken bir yargı süreci olduğunu vurgulayan Komsic, "Macaristanlı üst düzey yetkililerin siyasi tutumları, Bosna-Hersek kamuoyunda bir tarafgirlik algısı oluşturmuş durumda ve bu durum, nihayetinde EUFOR-Althea misyonunun samimi niyetine dair güvensizliğe yol açabilir" ifadelerini kullandı. Komsic, EUFOR misyonunun tamamen tarafsız olması gerektiğine dikkat çekti.

Macaristan'dan Dodik'e destek

Sırp lider Dodik, şubat ayı sonunda Bosna-Hersek'te Dayton Barış Antlaşması ile kurulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle ilk derece mahkeme kararıyla 1 yıl hapis ve 6 yıl süreyle Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kararın siyasi olduğunu savunmuş ve Sırp politikacıya yönelik bir "siyasi cadı avı" başlatıldığını ileri sürmüştü.

Bosna-Hersek'te Dodik ile bir araya gelen Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar ise tıpkı Sırbistan gibi Macaristan'ın da Sırp Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu söylemiş ve Bosna-Hersek'te bir çatışma yaşanması durumunda Macaristan'ın müdahalede bulunacağı imasında bulunmuştu.

Macaristan'ın Saraybosna Büyükelçisi çağrılmıştı

Bu açıklamaların ardından Bosna-Hersek ve Macaristan ilişkilerinde gerginlik tırmanmış ve Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic, Macaristan'ın Saraybosna Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere görüşmeye çağırmıştı.

Aynı gün Bosna-Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez de Macaristan'dan gelen bir askeri uçağa Bosna-Hersek'e iniş izni vermeyi reddettiğini açıklamıştı. - SARAYBOSNA