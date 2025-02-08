Konak'ta 18 Mahalleye Doğal Gaz Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Konak'ta 18 Mahalleye Doğal Gaz Müjdesi

AK Parti Konak İlçe Başkanı, 18 mahallenin 2025 doğal gaz planına dahil edildiğini açıkladı.

08.02.2025 13:18
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AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, ilçedeki 18 mahallenin 2025 yılı doğal gaz ulaştırma planına dahil edildiğini belirtti.

Başdaş, yaptığı yazılı açıklamada Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun ilçenin bazı mahallelerine doğal gaz gelmesiyle ilgili yaptığı paylaşımları eleştirerek, ilçe halkının doğal gaza kavuşmasını yıllardır engelleyenin CHP'li yerel yönetimler olduğunu savundu.

İlçeye altyapı ve acil kentsel dönüşüm gerektiğini kaydeden Başdaş, "Doğal gaz getiriyoruz diyerek asıl sorunları ve asli görevlerinizi örtüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile görüştüklerini aktaran Başdaş, Konak'ın 18 mahallesinin 2025 yılı doğal gaz ulaştırma planına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA

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