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Konya Büyükşehir Belediyesi, 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün temelini atacak - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün temelini atacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün temelini atacaklarını duyurdu. 650 bin metrekarelik alanda dinlenme alanı olarak kullanılacak olan fabrika, Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Mahallesi'ne taşınacak. Projenin maliyeti 2 milyar lirayı aşacak ve Pazartesi günü düzenlenecek törenle temeli atılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü\'nün temelini atacak
20.01.2024 - 17:13,
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli yatırımlarından birisinin daha başlangıcını yapacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Altay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ile 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü arsasının Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devri ile ilgili olarak iş birliği protokolü imzalayarak süreci başlattıklarını hatırlattı. Meram Yeni Yol ile Meram Eski Yol arasında kalan Konya'nın bu en değerli alanlarından birisini şehre kazandıracaklarını kaydeden Başkan Altay, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli yatırımını şehrimize kazandıracak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ateşbaz Veli Mahallesi'nde bulunan 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 650 bin metrekarelik kısmı dinlenme alanı olarak kullanılacak. Burada bulunan tesisi de yeni yeri olan Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki alana taşıyacağız. Maliyeti 2 milyar lirayı aşan Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün temelini Pazartesi günü saat 11.00'de Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla atacağız inşallah. Şehrimiz için büyük bir kazanım olacak projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

140 bin metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde; 6 adet depo, nizamiye binası, harp silahları bölümü binası, helikopter pisti, silah atölyesi, direkt müdahale binası ve ek idari binası yer alacak. Açık alan imalatlarında ise; 3 basketbol sahası, 2 hizmet destek yerleşkesi, futbol sahası ve koşu parkuru bulunacak. - KONYA

Kaynak: İHA
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