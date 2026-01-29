Başkan Altay: "Konya'da tarımın gelişmesi için sağladığımız destek 965 milyon lirayı aştı" - Son Dakika
Başkan Altay: "Konya'da tarımın gelişmesi için sağladığımız destek 965 milyon lirayı aştı"

29.01.2026 14:20  Güncelleme: 14:22
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere fide, fidan ve tohum dağıtımı yapacaklarını açıkladı. 2025'te toplam 24 milyon 575 bin lira destek sağlanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalı çiftçiye ve üreticiye desteğini artırarak sürdürüyor.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın toprağıyla konuşan, emeğiyle büyüyen bir şehir olduğunu vurgulayarak, bu emeğe sahip çıkmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi. Kırsalda üretimin sürdürülebilir olması için çiftçilere birçok alanda destek sağladıklarını belirten Başkan Altay, "Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla şehrimiz genelindeki çiftçilerimize ve üreticilerimize 2025 yılında 138 bin 184 adet fide ve fidan desteği sağladık. 2018 yılından bu yana çiftçimize sağladığımız fidan ve fide desteğinin sayısı 23 milyon 226 bin adet oldu. 2025 yılında toplam tarımsal destekleme rakamımız 24 milyon 575 bin lira olarak gerçekleşti. 2018 yılından bu yana tarımsal kalkınma için yaptığımız fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarımız güncel bedelle 965 milyon lirayı aştı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin emeğinin değer bulmasını önemsiyoruz. Amacımız; toprağına sahip çıkan, üreten ve kazanan bir Konya'yı geleceğe taşımak. Alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Konya'mızın bereketli topraklarını birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz" dedi.

İlk kez sertifikalı kırmızı ve yeşil mercimek tohumları dağıtıldı

Başkan Altay, tarımsal üretimi çeşitlendirmek, nadas alanlarını üretime kazandırmak ve çiftçilerin gelirini artırmak için geçtiğimiz yıl ilk kez sertifikalı kırmızı ve yeşil mercimek tohumları dağıttıklarını aktardı. Başkan Altay, "2025 yılında üreticimize 247 bin 360 kilogram Macar fiği, nohut, mercimek, aspir ve safran soğanı olarak tohum desteklemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

Sulama yatırımları 2025'te de titizlikle devam etti

Konya'nın küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan en fazla etkilenen şehirlerden olduğunu hatırlatan Başkan Altay, bu kapsamda sulama yatırımlarına titizlikle devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "2025 yılı yatırımlarımız kapsamında Cihanbeyli ilçemizin Hodoğlu Mahallesi'ndeki tarihi Azak Çeşmesi kaynağı hayvan içme suyu tesisi olarak yenilenip, kapasitesi artırılarak çiftçilerimizin kullanımına sunuldu. Meram ilçemizin Çukurçimen ve Kilistra mahallelerinde ise açık kanal olarak kullanılan tarımsal sulama tesisleri 6.5 kilometrelik boru kullanılarak kapalı sistem sulama tesisine çevrildi. Burada daha sağlıklı sulama ve su kaybını minimize etmeyi amaçladık. Yine Taşkent ilçemizin Kecimen Mahallesi'ne yeni sulama alanı açılarak bent ve 3.8 kilometre boru kullanılarak kapalı sistem sulama tesisi yapılması planlandı ve ihale süreci tamamlandı. Ayrıca Ilgın ilçemizin Harmanyazı Mahallesi'nde pompajlı kapalı sistem sulama tesisi tamamlanarak bölge halkının tarımsal faaliyetlerine katkı sağladı. 16.5 kilometrelik hattın boruları döşendi ve 1.000 metreküplük depo hazır hale getirildi. 2025 yılında hazırlanan projelerinin şu ana kadar yüzde 40'ını tamamladık, kalan kısmını ise inşallah 2026'da tamamlayacağız. 2025 yılında KOP desteğiyle sulama yatırımlarına harcadığımız rakam 67 milyon lira oldu."

Göreve geldikleri 2018 yılından bu yana KOP desteğiyle 66 adet küçük ölçekli sulama yatırımı yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, bu süreçte sulama yatırımlarının tutarının güncel bedelle 596 milyon lira olduğunu aktardı. - KONYA

