Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir\'e Güneş Enerji Sistemi Kazandırıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsisiyle Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Güneş Enerji Sistemi'nin (GES) temel atma programına katıldı.
Programda konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, GES projesinin 26 bin metrekarelik bir alandan oluştuğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Arsanın tahsisini belediyemize yaptı. Tesisin maliyeti 30 milyonu geçiyor. İlçemize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, "Belediyenin öz kaynaklarının geliştirilmesi açısından, maliyetlerin azaltılması açısından önemli bir proje. İnşallah bu bir milat olur ve bundan sonraki süreçte de bu gibi yatırımlar devam eder. Çünkü gelecek bu yatırımlarda. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Belediyelerimiz yeşil enerjiye dönme konusunda önemli faaliyetler yapıyor"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, güzel bir işin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a 10 yıl boyunca ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Belediyelerin bir taraftan gelirlerini artırma yönünde çalışmalar yürütürken bir taraftan da yeşil enerjiye dönüşüm konusunda önemli faaliyetler yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bugün Seydişehir'imizin 1 megavatlık GES'i bu manada çok önemli. Hem belediyemize sürekli bir akar oluşturacak ama ondan daha önemlisi iklim değişikliğinin etkilerinin konuşulduğu bu dönemde belediyemizin elektriğini temiz enerjiden üretiyor olması bundan sonraki işleri için çok iyi bir başlangıç olacak. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
"Büyükşehire ait bir arsayı Seydişehirimizin ihtiyacı olunca hiç düşünmeden devrettik"
'Üçlü olalım, güçlü olalım' ifadesinin hayat bulmuş halini gördüklerini vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti: "İlçe belediyesi, Büyükşehir ve merkezi hükümet eğer aynı çatı altında siyaset yapan insanlardan oluşuyorsa hizmetlerin hızı ve konforu artıyor. Bakın burası Büyükşehir Belediyemize ait bir arsa. Üzerine biz de bir şeyler yapabilirdik ama Seydişehir Belediyemizin ihtiyacı olunca hiç düşünmeden hemen devrini gerçekleştirdik. Şu anda Cumhur İttifakı adayımız Abdulmuttalip Demirel kardeşimiz aramızda. İnşallah bayrağı devraldıktan sonra da birlikte Seydişehir'imize önemli işler yapacağımıza inanıyorum."
"Seydişehir'e 1 milyar 400 milyonluk yatırım yaptık"
Seydişehir için bugüne kadar güncel bedelle 1 milyar 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini de anımsatan Başkan Altay, "Altyapıdan üst yapıya, Bilgehanesinden KOMEK binasına kadar sosyal hayata dair önemli işler yapıldı. Biz ne kadar hizmet edersek edelim şunun farkındayız; vatandaşımızın bize verdiği desteğin karşılığını ödeyemeyiz. Konyalılar her zaman bize çok yüksek destek veriyor. İnşallah bu dönemde de gereğini yapacaklarına inancım tam. Ayrıca bu vesileyle Cumhurbaşkanımızı 17 Mart saat 14.30'da Kılıçarslan Meydanı'nda şehrimizde ağırlayacağız. Seydişehir'deki vatandaşlarımızı da Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Konya'ya bekliyoruz. Konya vefanın şehridir. Konya, kendisine ilgi gösterene iltifat eder. Cumhurbaşkanımız Konya'ya ilgisini, sevgisini her fırsatta söyledi. Konyalılar da kendisini büyük bir coşkuyla gönüllerine bastı. İnşallah yine aynı coşkuyla süreci tamamlamayı arzu ediyoruz" sözlerini kullandı.
"Ülke olarak enerji tedariğimizi çeşitlendirmek mecburiyetindeyiz"
AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ise, Türkiye için enerjinin önemine değinerek, "Biz yurtdışından ithalatımızın önemli bir kısmını maalesef enerji kaynaklarına yapıyoruz. Bu manada enerjiyle ilgili yapmış olduğumuz her yatırım çok kıymetli. Konya'mız ve Seydişehir'imiz güneş enerjisi anlamında en verimli şehirlerinden bir tanesi. Biz ülke olarak enerji tedariğimizi çeşitlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu manada da temelini attığımız bu yatırım kıymetli. Büyükşehir Belediyemizin tahsis ettiği bu arsada 1 megavatlık yatırımla her yıl 200 bin dolar seviyelerinde Seydişehir'imize bir katkı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsisini yaptığı, Seydişehir Belediyesinin de yapımını üstlendiği Seydişehir GES'in temeli dualarla atıldı. Programa; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hançerli, Cumhur İttifakı Seydişehir Belediye Başkan Adayı Abdulmuttalip Demirel, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve MHP Seydişehir İlçe Başkanı Kadir Kocabaş da katıldı. - KONYA
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