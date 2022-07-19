Konya Büyükşehir'den Seydişehir'e 14.1 km daha mahalle Yolu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir'den Seydişehir'e 14.1 km daha mahalle Yolu

19.07.2022 00:33
Konya Büyükşehir'den Seydişehir'e 14.1 km daha mahalle Yolu

Konya genelinde 2022 yılında 596 kilometre mahalle yolu yapımını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Seydişehir'in Bükçe, Kozlu, Ufacık, Boyalı-Bostandere mahalleleri ile Antalya Yolu-Madenli girişinde 14,1 kilometre mahalle yolu yapıyor.

Konya genelinde 2022 yılında 596 kilometre mahalle yolu yapımını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Seydişehir'in Bükçe, Kozlu, Ufacık, Boyalı- Bostandere mahalleleri ile Antalya Yolu-Madenli girişinde 14,1 kilometre mahalle yolu yapıyor. 11,6 kilometrelik kısmı tamamlanan yollar yaklaşık 13 milyon liraya mal olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı çerçevede şehir genelindeki sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezde ve tüm ilçelerde yol altyapısını güçlendirmek amacıyla yoğun şekilde mesai yaptıklarını söyledi. Bu çerçevede 2022 yılında Seydişehir için planladıkları şekilde mahalle yollarında kaliteyi ve konforu artırdıklarını kaydeden Başkan Altay, "İlçede sorumluluk alanlarımızda bulunan; 2 kilometrelik Bükçe, 3,4 kilometrelik Kozlu, 2,2 kilometrelik Ufacık ve 4 kilometrelik Boyalı - Bostandere mahalle yollarındaki çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz ayrıca 2,5 kilometrelik Antalya Yolu - Madenli Girişindeki çalışmalarını da sürdürüyor. Böylece sadece bu yıl Seydişehir ilçemizde 14,1 kilometre mahalle yolu kazandırıyoruz. O kısmı da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah" diye konuştu.

Başkan Altay, ilçede bu yıl yapılan mahalle yolları bütçesinin yaklaşık 13 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 31 ilçedeki sorumluluk alanında toplam 596 kilometre mahalle yolu yapacak. - KONYA

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Kaynak: İHA

Seydişehir, Antalya, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya Büyükşehir'den Seydişehir'e 14.1 km daha mahalle Yolu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir'den Seydişehir'e 14.1 km daha mahalle Yolu - Son Dakika
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