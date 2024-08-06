Konya'da Akıllı Şehir Uygulamaları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimleri Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Konya'da Akıllı Şehir Uygulamaları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimleri Düzenleniyor

Konya\'da Akıllı Şehir Uygulamaları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimleri Düzenleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kentsel Dönüşüm Programı çerçevesinde Akıllı Şehir Uygulamaları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimleri programı düzenleniyor.

06.08.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kentsel Dönüşüm Programı çerçevesinde Akıllı Şehir Uygulamaları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimleri programı düzenleniyor.

Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Koyuncu, Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehircilik alanında birçok uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu uygulamalar vatandaşlarımızı merkezine alarak çevreyi, doğal kaynakları, yeşil teknolojiyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutmaktadır. Bilgi birikimimizi diğer şehirler ve ülkelerle de paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Türkiye'nin tecrübesinden faydalanıyoruz"

Irak Çevre Bakan Yardımcısı Jassim Abdul Aziz Hamadi Al-Falhi de, ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Türkiye-Irak arasındaki ilişkilerimizin güvenlik, ticaret ve dijital alanda şu anda en zirvede olduğu dönemi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son ziyaretinden sonra birçok girişim söz konusu oldu. İnşallah bunun gerisini getiririz. Bizler de burada Türkiye'nin tecrübesinden faydalanıyoruz. Ülkemizde şu anda ciddi bir imar ve kentsel dönüşüm söz konusu. TİKA ile yaptığımız bu iş birliğinin arkasındayız" şeklinde konuştu.

Irak Başbakanlığı Dijital Dönüşüm Danışmanı Dr. Hassan Al-Khatib de iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti. Irak'taki çeşitli belediyelerden yöneticilerin de katıldığı Akıllı Şehir Uygulamaları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimleri programı 7 Ağustos'a kadar farklı başlıklarda devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Türkiye, konya, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya'da Akıllı Şehir Uygulamaları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimleri Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:26:04. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Akıllı Şehir Uygulamaları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimleri Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement