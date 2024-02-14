Konya Büyükşehir ve Meram Belediye Başkanları Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ahmet Özcan Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un, esnaf ve vatandaşları ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek hasbihal eden Başkan Altay ve Başkan Kavuş, vatandaşlarla da bir araya geldi. Başkanlara Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Ziyaretlerde girdikleri dükkanlardan ve karşılaştıkları vatandaşlardan gördüğü ilgiden bir hayli memnun kalan Başkan Altay ve Başkan Kavuş, hemşerileriyle hasbihal etti, dilek ve beklentilerini de dinledi.
"Konya'yı daha güzel yarınlara hazırlamak için çalışmaya devam ediyoruz"
Hemşerilerinden aldıkları güç ve destekle Konya'nın yarınlarının çok daha güzel olması adına var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Esnaflarımız şehir ekonomisine ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Onların güçlü olması şehrin güçlü olması anlamına geliyor. Biz onların güçlenmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımız için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışı hizmetlerimizin yanında bunu da gerektirir. Biz bu anlayışla ve hemşerilerimizin destekleriyle şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"Meram ve Konya yine tarih yazacak"
Türkiye Yüzyılı Şehirleri Vizyonu'nu anlatmaya aralıksız devam ettiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Beş yıl boyunca 'Tevazu, Samimiyet ve Gayretle' diyerek gecemizi gündüzümüze katarak ve her anımızı Meram ve Meramlı için ayırarak hizmet vermeye gayret ettik. Ancak, dükkanlarına girdiğimiz esnaflarımızın ve sohbet ettiğimiz tüm vatandaşlarımızın bizleri gördüklerinde yüzlerinde oluşan mutluluğun tüm bu çabalarımıza değdiğini düşünüyorum. Vatandaşların bizi sevgi ve ilgiyle karşılaması tüm yorgunluğumuzu alıp götürüyor. 31 Mart Yerel Seçimleri, milletimizin bir zaferi olarak yine tarihe geçecek ve biz de o güne kadar sahada olmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA
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