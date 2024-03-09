Konya\'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.
Karapınar Kaymakam Şenol Öztürk başkanlığındaki toplantı Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı. Seçim Güvenliği Toplantısında; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması amacı ile seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasında karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.
Toplantıya, Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Nuray Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Sönmez, İlçe Emniyet Müdür Vekili Salih Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, İlçe Seçim Müdürü Yasin Güngör, ve Karapınar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdür Vekili Muhammet Sarnıç ve ilgililer katıldı. - KONYA
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yahyalı ilçesinde doğalgaz ve tekstil atölyesi temel atma törenlerine katıldı. Ayrıca seçim ofisi ve tarım ekipmanları satış yerinin açılış törenleri de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ilçe ziyaretleriyle birlik, beraberlik ve dayanışma örnekleri sergilemeye devam ediyor.
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