Konya'daki Ukraynalılar'dan saldırılara tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'daki Ukraynalılar'dan saldırılara tepki

24.02.2022 14:33
Konya'daki Ukraynalılar'dan saldırılara tepki

Konya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara tepki gösterdi.

Konya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Konya Ukraynalılar Derneği üyeleri açıklama yaptı. Basın toplantısı Ukrayna milli marşının okunmasıyla başlarken, dernek üyeleri gözyaşlarını tutamadı. Dernek Başkanı Alina Göçer yaptığı açıklamada, "Biz Konya'da yaşayan Ukraynalılarız. Bugün kendi ülkemize destek olmak için toplandık. Ellerimizde Ukrayna bayrağını tutuyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırganlık dalgasının başladığını duyurdu. Rus saldırgan askeri operasyonunun amacı, Ukrayna devletini yok etmek, Ukrayna topraklarının gücünü ele geçirmek ve işgal kontrolünü kurmaktır. Rus birlikleri, önceden işgal edilen ve hala işgal altında olan Donbass ve Kırım'ın yanı sıra kuzeydoğu bölgesi de dahil olmak üzere çeşitli yönlerden barışçıl Ukrayna şehirlerine saldırmaktadır. Bu bir savaş eylemidir, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine bir saldırıdır. Bu korkunç saldırıya karşı Ukrayna, uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını kullanmıştır. Ukrayna, uluslararası toplumu derhal harekete geçmeye çağırıyor. Sadece birleşik ve kararlı adımlar Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurabilir. Bundan sonra vereceğimiz tepkiler ve kararlar sadece Ukrayna vatandaşlarının güvenliğini değil, aynı zamanda Avrupa vatandaşlarının güvenliğini ve dünya düzeninin geleceğini de belirleyecektir" dedi.

"Ukrayna yaşamak istiyor"

Türkiye'ye teşekkür ettiklerini belirten Alina Göçer, "Türkiye bizim hep yanımızda. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ama annemiz, babamız, çocuklarımız, yeğenimiz, dedemiz, anneannemiz, babaannemiz hepsi Ukrayna'da. Durum kötü, o yüzden biz provokasyon olmasın diye çok rica ediyoruz. Tüm dünya görsün, Ukrayna yaşamak istiyor. Ukrayna kendi topraklarında yaşamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Göçer, Ukrayna'da yaşayan ailelerinden aldıkları bilgileri aktararak, "Herkes susuz, elektriksiz kalmış. İletişim zor kuruluyormuş. Herkes evlerinin bodrum katına girmiş. Okullar tatil edilmiş. Sürekli siren sesleri geliyormuş. Tank ve savaş uçakları görülüyormuş. Havalimanı ve askeri cephanelikleri bombalıyorlarmış" diye konuştu. - KONYA

YORUMLAR
500
Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek Rusya'nın Ukrayna'yı işgali küresel piyasaları sarstı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali küresel piyasaları sarstı

Ukrayna, İşgal, Rusya, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Konya'daki Ukraynalılar'dan saldırılara tepki - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz!
14:32 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'ya destek mesajı yayınladı!
14:32 Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Ülkedeki sivil halk terk ediyor
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:49:23. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'daki Ukraynalılar'dan saldırılara tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement