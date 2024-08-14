Konya Karatay İlçe Belediyesi 11 Parkı Daha Hizmete Sunuyor

Politika

İlçenin dört bir tarafını parklar ve yeşil alanlarla donatan Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 11 parkı daha Karataylıların hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda ilçeye birçok park, bahçe ve yeşil kuşak kazandırarak ilçenin yeşil dokusu ile yaşam standardına önemli katkılar sağladı. Özellikle son yıllarda birçok park ve yeşil kuşak projesini tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Karatay Belediyesi, bu çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor ve şu anda 11 yeni parkın yapım çalışmalarını daha sürdürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Hacısadık Mahallesi Dalyan Sokak, Fevzi Çakmak Mahallesi 10408 Sokak, Emirgazi Mahallesi Akika Sokak ve Sakyatan Yolu Caddesi, Hayıroğlu Mahallesi, Araplar Mahallesi Burhaniye ve Makkare Sokak, Selim Sultan Mahallesi Çancı Caddesi ve Şems-i Felek Sokak, Çimenlik Mahallesi Aslanlı Kışla Camii ile Sarıyakup Mahallesi Büyükkumköprü Parkı ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

"İlçemizin yeşil dokusunu güçlendirmeye devam ediyoruz"

Başkan Hasan Kılca, park ve yeşillendirme projeleriyle Karatay'ın tamamında ferah ve modern yaşam alanları oluşturduklarını ifade ederek, "Karatay Belediyesi olarak ilçemizde yeşil alan, yeşil kuşaklar ve parklarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz. Bu yıl da 11 ayrı noktada kendi yaptığımız parklarla birlikte 50 bin metrekarelik alandaki çalışmalarımızın sonuna geliyoruz. Parklarımızın altyapı ve fiziki bölümlerini tamamladık, oyun grupları ve bitkilendirme ile ağaçlandırma çalışmalarını da bitirdik. Böylece ilçemiz daha da güzelleşiyor, yeşil alanların sayısı ve kişi başına düşen yeşil alan oranı her geçen gün artıyor. Bu sayede ilçemizin yeşil dokusunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni park ve yeşil kuşak projelerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA