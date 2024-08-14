Konya Karatay İlçe Belediyesi 11 Parkı Daha Hizmete Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Konya Karatay İlçe Belediyesi 11 Parkı Daha Hizmete Sunuyor

Konya Karatay İlçe Belediyesi 11 Parkı Daha Hizmete Sunuyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karataylılara daha fazla park ve yeşil alan sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve ilçenin yeşil dokusunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

14.08.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlçenin dört bir tarafını parklar ve yeşil alanlarla donatan Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 11 parkı daha Karataylıların hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda ilçeye birçok park, bahçe ve yeşil kuşak kazandırarak ilçenin yeşil dokusu ile yaşam standardına önemli katkılar sağladı. Özellikle son yıllarda birçok park ve yeşil kuşak projesini tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Karatay Belediyesi, bu çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor ve şu anda 11 yeni parkın yapım çalışmalarını daha sürdürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Hacısadık Mahallesi Dalyan Sokak, Fevzi Çakmak Mahallesi 10408 Sokak, Emirgazi Mahallesi Akika Sokak ve Sakyatan Yolu Caddesi, Hayıroğlu Mahallesi, Araplar Mahallesi Burhaniye ve Makkare Sokak, Selim Sultan Mahallesi Çancı Caddesi ve Şems-i Felek Sokak, Çimenlik Mahallesi Aslanlı Kışla Camii ile Sarıyakup Mahallesi Büyükkumköprü Parkı ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

"İlçemizin yeşil dokusunu güçlendirmeye devam ediyoruz"

Başkan Hasan Kılca, park ve yeşillendirme projeleriyle Karatay'ın tamamında ferah ve modern yaşam alanları oluşturduklarını ifade ederek, "Karatay Belediyesi olarak ilçemizde yeşil alan, yeşil kuşaklar ve parklarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz. Bu yıl da 11 ayrı noktada kendi yaptığımız parklarla birlikte 50 bin metrekarelik alandaki çalışmalarımızın sonuna geliyoruz. Parklarımızın altyapı ve fiziki bölümlerini tamamladık, oyun grupları ve bitkilendirme ile ağaçlandırma çalışmalarını da bitirdik. Böylece ilçemiz daha da güzelleşiyor, yeşil alanların sayısı ve kişi başına düşen yeşil alan oranı her geçen gün artıyor. Bu sayede ilçemizin yeşil dokusunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni park ve yeşil kuşak projelerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Hasan Kılca, Karatay, konya, Çevre, Belediye, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya Karatay İlçe Belediyesi 11 Parkı Daha Hizmete Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:16:53. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Karatay İlçe Belediyesi 11 Parkı Daha Hizmete Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement