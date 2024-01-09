Konya Meram\'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin yatırımlarından biri olan Sahipata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi 2 milyar TL'yi aşan maliyetiyle Meram tarihinin en büyük Konya'nın da bugüne kadarki en önemli projelerinden biri oldu.

Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi hem maliyeti ve mahiyeti hem de inşaat yoğunluğunun azaltılması bakımından Türkiye'ye örnek oldu. Proje çerçevesinde bölgede ciddi anlamda arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı. Bu hazineleri korumak adına titiz bir çalışmanın yürütüldüğü projede 3 bin 295 malik ile 467 yapının yıkımı için görüşmeler yapıldı. Bunlardan 2 bin 431 malik ile anlaşma sağlandı, 276 adet yapıda bin 242 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. Dönüşüm çalışmaları kapsamında mahalle sakinleri ile yapılan 606 daireye karşılık gelen kat karşılığı anlaşma yöntemi gerçekleştirildi. İlk olarak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanan bölge, yoğunluk veya kat artırımı şeklinde yapılan geleneksel dönüşüm çalışmalarının aksine imar yoğunluğu ve yapı stokunun azaltılarak, doğal alanların çoğaltıldığı bir proje oldu. Yatay mimarinin en güzel örneklerinden olan yapıların inşa edileceği yepyeni bir kimliğe kavuşacak. Projede inşaat yoğunluğu üçte iki oranında düşürüldü.

"Tarihi alanlar özenle korundu"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mesailerinin önemli bir bölümünü Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi için ayırdıklarını ifade ederek, "Sur içi dediğimiz bu bölge tarihte olduğu gibi bugün de şehrimizin en kıymetli bölgesi ve hayatın merkezidir" diye konuştu. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nin değeri ve alanın büyüklüğü bakımından ülkenin en büyük projelerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bu projeyi değerli kılan bu özellikleriyle birlikte içinde ve çevresinde bulunan kıymetli tarihi eserler ve tescilli binalardır. Bu dönüşüm projesi, tarihi eserleri ve yapıları yeniden ayağa kaldıracak olması sebebiyle de çok değerli ve kıymetlidir. Bu sebeple bir taraftan dönüşümü gerçekleştirirken diğer taraftan da tarihi yapıları şehre kazandırmanın çabası içindeyiz" dedi.

Önemli mesafe alınan projenin etapları şu şekilde: "1. Etap; 158 adet dükkan ile 149 adet ofisten oluşacak ticari alanların yer alacağı 21 bin m (inşaat çalışmaları devam ediyor).

2. Etap; 126 adet dükkan ile 64 adet ofis ve sosyal yaşam alanlarından oluşan 20 bin m (inşaat çalışmalarında sona gelindi). 3. Etap; Kazı çalışmalarının devam ettiği 27 bin 500 metrelik alan. 4. Etap (Larende Etabı); Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen park ve rekreasyon alanlarından oluşacak 41 bin 200 m park alanı (Larende esnaflarının taşınması sürecinin ardından çalışmalara başlanacak). 5. Etap; Türkiye'nin en büyük ikinci Tescilli Bina Taşıma Projesi olan 5 bin metrelik Tescilli Ada Etabı (inşaat çalışmaları devam ediyor). 6. Etap: Büyükşehir Belediyesi birlikte 27 bin 100 m2'lik alanda başlatılan Sırçalı Medrese etrafı düzenlemesini kapsayan Sırçalı Etabı (yıkım süreci tamamlandı. Projelendirme çalışmaları devam ediyor). 7. Arkeolojik Park Alanı: Büyükşehir Belediyesi ile oluşturulacak 16 bin metrelik Arkeolojik Park Alanı. (projelendirme çalışmaları devam ediyor)." - KONYA