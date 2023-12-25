Konya Meram\'da Tapu Dağıtımları Başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, imar uygulamalarını tamamladığı Çaybaşı ve Pirebi Mahalleleri'nde tapu dağıtımlarına başladı

Meram Belediyesi, Çaybaşı ve Pirebi mahallelerinde 176.330 m'lik alanda daha imar çalışmalarını tamamladı. Hak sahiplerinin tapuları, Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen törenle dağıtılmaya başlandı. Hak sahipleri ile Pirebi Mahalle Muhtarı Özkan Aşık ve Çaybaşı Mahalle Muhtarı Metin Maşalı'nın da katıldığı tapu teslim töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmaların ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Çaybaşı ve Pirebi mahallelerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar ile Meram'ın bir dönemi artık geride bıraktığını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, "Meram artık imar sorunu kalmamış, bu noktada beklentileri karşılanmış bir ilçe haline geldi. Toplu düzenleme ve uygulamalar tamamlandı. İmar tadilatları ve bireysel başvurular devam etse de artık toplu tapu dağıtımları olmayacak" dedi.

"Yoğun çalışmalarımızın neticesini aldık"

Verilen tapuların yoğun bir çalışmanın, yoğun bir sürecin ve hummalı bir mesainin neticesi olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, göreve geldikleri ilk günden itibaren kendilerine duyulan güvenin hakkını vermeye çalıştıklarını ifade etti. Süreç boyunca bu konuda ciddi bir efor ve mesai harcadıklarını belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Yerel yönetimlerin en temel görevi şehrin planlı, sağlıklı gelişimini sağlamaktır. Bu gelişimi yakalamak adına Meram'ın ciddi ve önemli beklentileri vardı. ve bugün şunu söyleyebilirim ki, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiren Meram, ciddi bir mesafe kat etti. ve neredeyse imar sorunu kalmayan, beklentileri karşılanmış bir ilçe haline geldi. Bunun en güzel kanıtı da dağıtılan yeni tapulardır" diye konuştu.

"Beş yılın sonunda meram imar sorunlarını geride bıraktı"

2019 - 2023 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Kavuş, idari mahalle sınırı olarak toplam 14 mahallede ve mahalle birleşmesi öncesi eski mahaller baz alındığında ise 42 mahallede büyük çaplı 18. Madde ve İmar Uygulamaları tamamlanarak tapu teslimlerinin yapıldığını ifade etti. Bu çerçevede, imar ve mülkiyet sorunları geride kalmış, mutlu, huzurlu, güvenli ve geleceğe güvenle bakan bir Meram için, toplam uygulama yapılan sayının 123 olduğu bilgisini veren Başkan Kavuş, açıklamasında, "Bu süre zarfında yaptığımız toplam uygulama yüz ölçümü 27.395.991 m (2 bin 739 hektar)'dir. Uygulamaya giren kadastro parseli 13 bin 698, uygulama sonucunda oluşan imar parseli sayısı 7.087, tapusunu alan kişi sayısı da 21 bin 879" ifadelerini kullandı.

"İki mahallemizde 176 bin metrekarelik alanda çalışma yürüttük"

Şehrin merkezi konumunda bulunan Çaybaşı-Pirebi mahallelerinde gerçekleştirilen imar çalışmalarının teknik boyutu hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, "Eski isimleriyle Hacıfettah ve Aksinne mahallelerimizin uygulama görmemiş büyük bir kısmını kapsayan ve yapıları yıkılmaya yüz tutmuş bölgelerin de belediyemizce yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde İmar Uygulaması büyük emek ve gayretler sonucunda tamamlanarak tapuları çıkarılmıştır. Burada düzenleme sahasının büyüklüğü 18 hektar (176.330 m). 567 adet kadastro parseli uygulamaya girdi ve uygulama sonucu 56 adet imar parseli oluştu. Bunun nihayetinde 2 bin 790 kişiye yeni tapuları dağıtılmaya başlandı."

Başkan Mustafa Kavuş, konuşmasının ardından mahalle muhtarları ile birlikte hak sahiplerine tapularını dağıttı. - KONYA