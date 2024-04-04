Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı olarak seçilen Cem Kotan ve Konyaaltı Belediyesi meclis üyeleri Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen tören ile mazbatalarını aldı. Büyük bir coşkunun hakim olduğu törende Kotan mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Selen Gönültaş'tan aldı.

CHP Konyaaltı Belediye Başkanı olarak seçilen Cem Kotan ve Konyaaltı Meclis üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve büyük bir coşkunun hakim olduğu mazbata törenine, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Meral Gündüz, CHP Konyaaltı ilçe yöneticileri, partililer başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Törende Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Selen Gönültaş'ın elinden aldı. Konyaaltı Belediyesi Meclis üyelerine ise mazbatalarını CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Meral Gündüz verdi. Törende Cem Kotan'ı eşi Demet Kotan ve oğlu Can Ali de yalnız bırakmadı.

"Konyaaltı'nın huzuruna huzur katacağız"

İlçe seçim kurulu ve üyelerine seçimi güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirdikleri için teşekkür eden Kotan, "Konyaaltı'nda Türkiye'nin demokrasisine yakışır bir seçim süreci geçirdik. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanıma, ilçe yöneticilerine siz değerli yoldaşlarıma, Konyaaltılı'lara çok teşekkür ederim. Meclis üyesi arkadaşlarımızda mazbatalarını alacak. Onlar da 5 yıl boyunca bizlerle görevli olacak. Konyaaltı halkımızın yanında olacağız. 5 yıl boyunca hizmet edeceğiz. Konyaaltı her zaman söylediğimiz gibi huzurlu bir yer. Konyaaltı'nın huzuruna huzur mutluluğuna mutluluk katmaya geliyoruz. Bunları hep birlikte yapacağız" dedi. Mazbata töreni sonrasında Kotan ve meclis üyeleri toplu fotoğraf çekildi. Toplu fotoğrafın ardından devir teslim töreni için Kotan ve meclis üyeleri Konyaaltı Belediyesi'ne geçti. İlçe halkı ve partililer belediye binası önünde ellerinde Türk bayrakları, davul ve zurna eşliğinde Cem Kotan'ı ve meclis üyelerini karşıladı.

Törene CHP milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları, CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP İlçe Başkanı Demet Meral Gündüz katıldı. - ANTALYA