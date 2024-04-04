Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Konyaaltı Belediyesi meclis üyeleri, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törende büyük bir coşku vardı.

04.04.2024 16:52  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediye Başkanı olarak seçilen Cem Kotan ve Konyaaltı Belediyesi meclis üyeleri Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen tören ile mazbatalarını aldı. Büyük bir coşkunun hakim olduğu törende Kotan mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Selen Gönültaş'tan aldı.

CHP Konyaaltı Belediye Başkanı olarak seçilen Cem Kotan ve Konyaaltı Meclis üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve büyük bir coşkunun hakim olduğu mazbata törenine, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Meral Gündüz, CHP Konyaaltı ilçe yöneticileri, partililer başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Törende Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Selen Gönültaş'ın elinden aldı. Konyaaltı Belediyesi Meclis üyelerine ise mazbatalarını CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Meral Gündüz verdi. Törende Cem Kotan'ı eşi Demet Kotan ve oğlu Can Ali de yalnız bırakmadı.

"Konyaaltı'nın huzuruna huzur katacağız"

İlçe seçim kurulu ve üyelerine seçimi güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirdikleri için teşekkür eden Kotan, "Konyaaltı'nda Türkiye'nin demokrasisine yakışır bir seçim süreci geçirdik. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanıma, ilçe yöneticilerine siz değerli yoldaşlarıma, Konyaaltılı'lara çok teşekkür ederim. Meclis üyesi arkadaşlarımızda mazbatalarını alacak. Onlar da 5 yıl boyunca bizlerle görevli olacak. Konyaaltı halkımızın yanında olacağız. 5 yıl boyunca hizmet edeceğiz. Konyaaltı her zaman söylediğimiz gibi huzurlu bir yer. Konyaaltı'nın huzuruna huzur mutluluğuna mutluluk katmaya geliyoruz. Bunları hep birlikte yapacağız" dedi. Mazbata töreni sonrasında Kotan ve meclis üyeleri toplu fotoğraf çekildi. Toplu fotoğrafın ardından devir teslim töreni için Kotan ve meclis üyeleri Konyaaltı Belediyesi'ne geçti. İlçe halkı ve partililer belediye binası önünde ellerinde Türk bayrakları, davul ve zurna eşliğinde Cem Kotan'ı ve meclis üyelerini karşıladı.

Törene CHP milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları, CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP İlçe Başkanı Demet Meral Gündüz katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti
    17:27 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Erbaş, Edirne Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığının kentteki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Sezer, Erbaş'a teşekkür ederken, Erbaş da Edirne'de olmaktan ve Selimiye gölgesinde düzenlenecek iftara katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

  • Düzce'de Ramazan Bayramı için 1555 polis ve jandarma görev yapacak
    17:24 Düzce'de Ramazan Bayramı için 1555 polis ve jandarma görev yapacak

    Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

  • MHP'li Ferhat Durgut, Söğüt Belediye Başkanı oldu
    17:24 MHP'li Ferhat Durgut, Söğüt Belediye Başkanı oldu

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önem verdiği Söğüt'ün MHP'li yeni Belediye Başkanı Ferhat Durgut mazbatasını aldı. Durgut, seçimde en yakın rakibine 606 oy fark atarak Söğüt Belediye Başkanı seçildi.

  • Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Mehmet Erol 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını aldı
    17:24 Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Mehmet Erol 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını aldı

    Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Partili Mehmet Erol, 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını alarak güven tazeledi. Başkan Erol, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak teşekkürlerini iletti.

  • MHP'li Rıfat Uzun, Suluova Belediye Başkanı olarak göreve başladı
    17:23 MHP'li Rıfat Uzun, Suluova Belediye Başkanı olarak göreve başladı

    MHP'den Suluova Belediye Başkanı seçilen Rıfat Uzun, mazbatasını alarak görevine başladı. Uzun, belediye binasında partililerle buluşarak görevi devraldı. Suluova'da gönül seferberliği hareketi başlatacaklarını belirten Uzun, daha yaşanabilir bir şehir için çalışacaklarını söyledi.

  • MHP'den Belen Belediye Başkanı seçilen İbrahim Gül göreve başladı
    17:21 MHP'den Belen Belediye Başkanı seçilen İbrahim Gül göreve başladı

    MHP'den Belen Belediye Başkanı seçilen İbrahim Gül, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Gül, ilçenin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için çalışacağını açıkladı. Törene AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Önder, MHP İlçe Başkanı Seyfullah Gürbüz, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.

  • Keçiören'de CHP'li Mesut Özarslan mazbatasını aldı
    17:20 Keçiören'de CHP'li Mesut Özarslan mazbatasını aldı

    Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.


16:28 Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu
15:30 Beşiktaş’ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş'ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı
15:29 CHP, Hatay’da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900’lerden 2 bin 735’e kadar düştü CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü
15:22 Şeyma Döğücü’nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu
13:50 Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu İşte MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son hali Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
15:22 Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz “Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz“ sorusuna sessiz kalamadı Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 17:28:17. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement