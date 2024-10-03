Konyaaltı Belediyesi 'Eşitlik Birimi'ni Kurdu - Son Dakika
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Politika

Konyaaltı Belediyesi 'Eşitlik Birimi'ni Kurdu

Konyaaltı Belediyesi \'Eşitlik Birimi\'ni Kurdu

Konyaaltı Belediyesi, Ekim ayı olağan meclis toplantısında dezavantajlı gruplara eşit hizmet sağlamak amacıyla 'Eşitlik Birimi'ni oy çokluğuyla kurma kararı aldı. Başkan Yardımcısı Veysel Akyar, Ekim ayındaki etkinlikleri ve 10 Ekim anma programını duyurdu.

03.10.2024 17:01  Güncelleme: 17:16
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Konyaaltı Belediyesi Ekim ayı olağan meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar Başkanlığında toplandı. Eşit kapsayıcı belediye hizmet uygulamaları ile dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürütecek olan 'Eşitlik Birimi' 'nin kuruluşu belediye meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.

Konyaaltı Belediyesi Ekim ayı olağan meclisi, belediye hizmet binası içerisinde yer alan Feslikan Salonu'nda Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar Başkanlığında toplandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a vekaleten belediye meclis toplantısına katılan Akyar, Konyaaltı Belediyesi'nin Eylül ayı içerisinde yaptığı etkinliklerden de söz ettiği açılış konuşmasında, Ekim ayında yapacakları etkinliklere de bütün Konyaaltı halkını davet etti. 10 Ekim Ankara Gar katliamında yaşamını yitirenleri anmayı da sözlerine ekleyen Akyar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için de belediye ekiplerinin şimdiden çalışmaya başladığını belirtti.

'Eşitlik Birimi' kuruldu

Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından gündeme dair maddelerin oylandığı Konyaaltı Belediyesi Ekim ayı olağan meclisinde, engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi dezavantajlı grupların eşit hizmet sağlanmasını amaçlayan 'Eşitlik Birimi'nin kurulması da oy çokluğuyla kabul edildi. "Eşitlik yerelde başlar" yaklaşımıyla kurulan birimin, yerelde eşit hizmet hedeflediği ve kuşatıcı uygulamalara yer vereceği vurgulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konyaaltı Belediyesi 'Eşitlik Birimi'ni Kurdu - Son Dakika

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