Konyaaltı Belediyesi'nden Sosyal Hizmet Projesi - Son Dakika
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Politika

Konyaaltı Belediyesi'nden Sosyal Hizmet Projesi

Konyaaltı Belediyesi\'nden Sosyal Hizmet Projesi

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi, sosyal hizmet politikalarını daha verimli hale getirmek için üç aşamalı bir proje başlattı. İlk etapta yapılan saha incelemeleri ile ilçedeki dezavantajlı gruplara yönelik projeler geliştirilecek.

04.12.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri geliştirmek için önemli bir projeye imza atıyor. Üç aşamalı olarak planlanan çalışmanın ilk etabında, 39 mahalle muhtarı, Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi (KOSHİM) uzmanları ve sosyologlar bir araya gelerek saha incelemelerinde bulundu.

Konyaaltı Belediyesi sosyal hizmet politikalarının daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren projeler üretilmesi adına 3 aşamadan oluşacak sosyal doku çalışmasının ilk etabını gerçekleştirdi.

Sosyal doku analizi

Sosyal doku çalışmasının ilk etabında, ilçenin demografik, sosyoekonomik ve kültürel yapısı detaylı bir şekilde analiz edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda, ilçedeki sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atılması hedefleniyor. Bu kapsamda KOSHİM sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar, mahallelerde yerinde tespitler yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını belirledi.

Dezavantajlı gruplara özel projeler

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri, saha çalışmasından elde edilen keşifler doğrultusunda özellikle dezavantajlı gruplar için projeler geliştireceklerini açıkladı. Örneğin, yaşlı nüfusun yoğun olduğu mahallelerde yaşlı bakım ve destek hizmetleri planlanacak. Engelli bireyler için, daha erişilebilir sosyal yaşam alanları ve hizmet modelleri hayata geçirilecek.

Belediye, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için ihtiyaçlara doğrudan yanıt veren projelerin devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konyaaltı Belediyesi'nden Sosyal Hizmet Projesi - Son Dakika

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