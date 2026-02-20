Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
20.02.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı kararıyla 17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakam atandı, 8 vali yardımcısı ile 16 kaymakamın görev yeri değiştirildi. Karabük Yenice'de vekaleten görev yapan Mert Can Canga da resmen kaymakamlığa atandı. Canga, daha önce koruma polisine ayakkabı tutturduğu görüntülerle gündeme gelmişti.

17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakamın atanması, 8 vali yardımcısı ile 16 kaymakamın görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

LİSTEDE YENİCE KAYMAKAMI DA VAR

Atama kararlarına göre; Karabük'ün Yenice ilçesinde görev yapan kaymakam vekili Mert Can Canga, resmen Yenice Kaymakamı oldu. Canga, koruma polisine ayakkabısını ve kravatını tutturmasıyla gündem olmuştu.

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

POLİS MEMURUNU SUÇLAMIŞTI

Büyük tepki çeken görüntü sonrası bir açıklama yapan Mert Can Canga, koruma polisinden, ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde hiç bir zaman talimatı olmadığını ve olamayacağını, koruma polisinin üzerine gereksiz bir vazife aldığını, kendisini de zor duruma soktuğunu, bu kötü görüntüye zamanında müdahale etmemiş olmakla hatalı olduğunu ifade etmişti.

Karabük Yenice, Mert Can, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Toplumu ezenlerin bu devirde tükselmesi artık doğal oldu. 54 10 Yanıtla
  • 4480 4480:
    insan onuru için yaşar üç günlük dünya için küçülmeyin 35 1 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    kaymakamın açıklaması güzel.bence de öyle bir emir vermemiştir.msntıken düşündüğünüz zaman Koruma polisinin yaptığı şeyde mantıksız değil.atakkabının içine bile bomba konabilir 12 20 Yanıtla
  • Murat Çelik Murat Çelik :
    Yakışır aslanım..... 6 23 Yanıtla
  • Omer Kendi Omer Kendi:
    fiyatlar cok fazla 12 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:12:44. #7.11#
SON DAKİKA: Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.