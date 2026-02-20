Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakamın atanması, 8 vali yardımcısı ile 16 kaymakamın görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararlarına göre; Karabük'ün Yenice ilçesinde görev yapan kaymakam vekili Mert Can Canga, resmen Yenice Kaymakamı oldu. Canga, koruma polisine ayakkabısını ve kravatını tutturmasıyla gündem olmuştu.
Büyük tepki çeken görüntü sonrası bir açıklama yapan Mert Can Canga, koruma polisinden, ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde hiç bir zaman talimatı olmadığını ve olamayacağını, koruma polisinin üzerine gereksiz bir vazife aldığını, kendisini de zor duruma soktuğunu, bu kötü görüntüye zamanında müdahale etmemiş olmakla hatalı olduğunu ifade etmişti.
