Kosova Başbakanı Albin Kurti: "Sırp plakalarının değiştirilmesi için 31 Ekim'e kadar süre verildi"

Kosova Başbakanı Albin Kurti, sürücülere Sırp plakalarını Priştine'nin verdiği plakalarla değiştirmeleri için 31 Ekim'e kadar süre verildiğini duyurdu.

Kosova- Sırbistan arasında geçtiğimiz gün artan gerilimin ardından iki ülke, vatandaşlarının serbest dolaşımı konusunda anlaşmaya varmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, sürücülerin Sırp plakalarını Priştine'nin verdiği plakalarla değiştirmeleri için ise 31 Ekim'e kadar süre verildiğini duyurdu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün yaptığı açıklamasında, Kosova ile plaka konusunda bir anlaşmanın mümkün olmadığını söyleyerek, "Kosova, 1 Eylül'den itibaren Sırpları plaka değişimi konusunda zorlamaya başlayacak. Ancak bir başarı elde edebileceklerini sanmıyorum" dedi.

Ne olmuştu

Kosova'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'da siren ve silah sesleri yükselmiş, Sırplar bazı yollara barikatlar kurmuştu. Polis, silah seslerini doğrulamış hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti. Sirenlerin ise 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı aktarılmıştı. Daha sonra ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier, Kosova hükümetine kararı 1 ay ertelemeyi önermiş, Kosova ise kararı 1 Eylül'e ertelemeyi kabul etmiş, geçtiğimiz günlerde de iki ülke vatandaşlarının serbest dolaşımı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. - PRİŞTİNE