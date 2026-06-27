Kosova'da Erken Seçim: Kurti'nin Partisi Birinci, KDTP 2 Sandalye Kazandı - Son Dakika
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Kosova'da Erken Seçim: Kurti'nin Partisi Birinci, KDTP 2 Sandalye Kazandı

Kosova\'da Erken Seçim: Kurti\'nin Partisi Birinci, KDTP 2 Sandalye Kazandı
27.06.2026 22:34
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Kosova'da 7 Haziran'da yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Vetevendosje yüzde 47,13 oyla birinci oldu. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ise yüzde 0,70 oy oranıyla mecliste iki sandalye kazandı. Koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), 7 Haziran tarihinde düzenlenen erken genel seçimlerde Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) yüzde 47,13 oyla birinci olduğunu açıkladı. Ayrıca, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) yüzde 0,70 oy oranıyla mecliste iki sandalye kazandı.

BAŞBAKANIN PARTİSİ BİRİNCİ OLDU

Kosova'da 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerin sonuçları açıklandı. Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) paylaştığı verilere göre Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) birinci parti oldu.

Kosovalı Türklerin partisi olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ise iki sandalye kazanarak mecliste temsil hakkı elde etti.

Resmi verilere göre, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin liderliğini yaptığı Vetevendosje oyların yüzde 47,13'ünü alarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 19,44, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 16,69, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ise yüzde 6,74 oranında oy aldı. Türk toplumunu temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) yüzde 0,70 oy oranıyla iki sandalye kazandı.

VETEVENDOSJE 53 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

Seçimlerde, KDTP'den Genel Başkan Fikrim Damka ile birlikte 21 yaşındaki Fatma Taçi milletvekili seçildi. KDTP Genel Başkanı Damka, Aralık 2025'teki seçimlerde meclise girememişti ancak, bu kez liste başında yer alarak 120 sandalyeli meclise girmeyi başardı. Mecliste partilerin sandalye dağılımında ise Vetevendosje 53, PDK 22, LDK 18 ve AAK 7 milletvekili çıkardı. Çoğunlukta olmayan topluluklara ayrılan 20 sandalyenin 9'unu Sırp Listesi, 2'sini ise KDTP kazandı. Geriye kalan sandalyeler ise diğer siyasi partiler arasında birer milletvekilliği şeklinde paylaştırıldı.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte ülkede yeni hükümetin kurulması için koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. 120 sandalyeli mecliste hükümetin kurulabilmesi için en az 61 oy gerekiyor.

Vetevendosje'nin hükümeti kurabilmesi için KDTP'nin de aralarında bulunduğu topluluk partileriyle koalisyon yapması yeterli olacak. Ancak, yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için üçte iki çoğunluk şartı nedeniyle PDK, LDK ve AAK ile de müzakerelere oturması gerekecek.

Kosova'da son yıllarda sıklıkla seçim düzenlendi. Şubat 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından Aralık 2025'te erken seçim düzenlenmişti. Vetevendosje, Aralık 2025'teki seçimde yüzde 51,1 oy alarak hükümeti kurmuş ve 11 Şubat 2026'da meclisten güvenoyu almıştı. Ancak partinin büyük ölçüde sembolik yetkilere sahip cumhurbaşkanlığı adaylığında diğer partilerle uzlaşamaması üzerine nisan ayında parlamento feshedilmiş ve cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu erken seçim kararı almıştı.

Kaynak: İHA

Politika, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kosova'da Erken Seçim: Kurti'nin Partisi Birinci, KDTP 2 Sandalye Kazandı - Son Dakika

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