Köy korucuları için \'kır bekçisi\' önerisi

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Hazine ve Maliye Bakanlığındaki toplantıda terörle mücadelede ağır bedeller ödeyen köy korucularının fedakarlıklarını gündeme taşıdı. "Bu insanlar şehit oldu, uzuvlarını kaybetti" diyen Tatar, korucular için "kır bekçisi" isminin değerlendirilebileceğini söyledi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, Hazine ve Maliye Bakanlığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, yıllardır terörle mücadelede görev yapan köy korucularının yaşadığı acılara ve gösterdikleri fedakarlıklara dikkat çekerek, koruculuk sistemine ilişkin isim değişikliği önerisini gündeme getirdi. Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde bölgenin büyük bedeller ödediğini belirten Tatar, köy korucularının bu mücadelenin en ön saflarında yer aldığını ifade etti. Korucuların yıllarca canlarını ortaya koyarak görev yaptığını vurgulayan Tatar, "Bu insanlar dağlarda şehit oldu. Kimisi uzvunu kaybetti, kimisi yaralı kaldı. Arkalarında gözü yaşlı eşler, yetim çocuklar bıraktılar. Yaşanan acıları ve verilen mücadeleyi unutmamız mümkün değil" dedi.

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefinin de ele alındığını belirten Tatar, huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tatar, "Geçmişin acılarından ders çıkararak geleceğe daha güçlü yürümek zorundayız. Bu topraklarda kardeşliğin, huzurun ve kalkınmanın hakim olması için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgeye yönelik yatırımlara da değinen Tatar, son yıllarda hayata geçirilen yol, köprü ve altyapı projelerinin önemli kazanımlar sağladığını belirterek, eksiklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Küresel ekonomik gelişmelere rağmen devletin tüm imkanlarıyla bölgesel kalkınmayı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Korucular için "kır bekçisi" önerisi

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise köy koruculuğu sistemine yönelik isim değişikliği önerisi oldu. Tatar, "Korucu" ifadesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu görevi üstlenen vatandaşların daha farklı bir statü ve isimle anılabileceğini söyledi. "Kır bekçisi gibi yeni bir tanımlama düşünülebilir" diyen Tatar, yapılacak düzenlemenin geçmişte verilen emekleri yok saymak anlamına gelmediğini, aksine korucuların fedakarlıklarının daha modern ve saygın bir çerçevede değerlendirilmesine katkı sunacağını dile getirdi. Arslan Tatar, istişarelerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek devletin tüm kurumlarıyla bölge halkının yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantı, bölgesel sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ve ortak çalışma mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi. - ŞIRNAK