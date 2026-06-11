Köy korucuları için 'kır bekçisi' önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köy korucuları için 'kır bekçisi' önerisi

Köy korucuları için \'kır bekçisi\' önerisi
11.06.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantısında terörle mücadelede fedakarlık yapan köy korucularının durumunu gündeme taşıyarak, 'kır bekçisi' isminin değerlendirilebileceğini söyledi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Hazine ve Maliye Bakanlığındaki toplantıda terörle mücadelede ağır bedeller ödeyen köy korucularının fedakarlıklarını gündeme taşıdı. "Bu insanlar şehit oldu, uzuvlarını kaybetti" diyen Tatar, korucular için "kır bekçisi" isminin değerlendirilebileceğini söyledi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, Hazine ve Maliye Bakanlığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, yıllardır terörle mücadelede görev yapan köy korucularının yaşadığı acılara ve gösterdikleri fedakarlıklara dikkat çekerek, koruculuk sistemine ilişkin isim değişikliği önerisini gündeme getirdi. Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde bölgenin büyük bedeller ödediğini belirten Tatar, köy korucularının bu mücadelenin en ön saflarında yer aldığını ifade etti. Korucuların yıllarca canlarını ortaya koyarak görev yaptığını vurgulayan Tatar, "Bu insanlar dağlarda şehit oldu. Kimisi uzvunu kaybetti, kimisi yaralı kaldı. Arkalarında gözü yaşlı eşler, yetim çocuklar bıraktılar. Yaşanan acıları ve verilen mücadeleyi unutmamız mümkün değil" dedi.

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefinin de ele alındığını belirten Tatar, huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tatar, "Geçmişin acılarından ders çıkararak geleceğe daha güçlü yürümek zorundayız. Bu topraklarda kardeşliğin, huzurun ve kalkınmanın hakim olması için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgeye yönelik yatırımlara da değinen Tatar, son yıllarda hayata geçirilen yol, köprü ve altyapı projelerinin önemli kazanımlar sağladığını belirterek, eksiklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Küresel ekonomik gelişmelere rağmen devletin tüm imkanlarıyla bölgesel kalkınmayı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Korucular için "kır bekçisi" önerisi

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise köy koruculuğu sistemine yönelik isim değişikliği önerisi oldu. Tatar, "Korucu" ifadesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu görevi üstlenen vatandaşların daha farklı bir statü ve isimle anılabileceğini söyledi. "Kır bekçisi gibi yeni bir tanımlama düşünülebilir" diyen Tatar, yapılacak düzenlemenin geçmişte verilen emekleri yok saymak anlamına gelmediğini, aksine korucuların fedakarlıklarının daha modern ve saygın bir çerçevede değerlendirilmesine katkı sunacağını dile getirdi. Arslan Tatar, istişarelerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek devletin tüm kurumlarıyla bölge halkının yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantı, bölgesel sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ve ortak çalışma mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Arslan Tatar, Milletvekili, Güvenlik, Politika, AK Parti, Maliye, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Politika Köy korucuları için 'kır bekçisi' önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı

15:59
A Milli Takım devleri geride bıraktı İşte dünyanın en değerli milli takımları
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:18
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 16:06:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Köy korucuları için 'kır bekçisi' önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.