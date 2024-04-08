Kozan Belediye Başkanı Mazbatasını Alıp, Mezarlıkta Gözyaşlarına Boğuldu - Son Dakika
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Politika

Kozan Belediye Başkanı Mazbatasını Alıp, Mezarlıkta Gözyaşlarına Boğuldu

Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra 2019 yılındaki yerel seçimleri kazanan ancak itiraz üzerine il seçim kurulu tarafından 'seçilme yeterliliğine sahip olmadığı' gerekçesiyle başkanlığı düşürülen amca oğlu Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret ederek, gözyaşlarına boğuldu. Mustafa Atlı'nın mazbatasını ise Nihat Atlı'nın oğlu Batın Atlı taşıdı.

08.04.2024 00:37  Güncelleme: 00:43
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Kozan Belediye Başkanı mazbatasını alıp, mezarlıkta gözyaşlarına boğuldu

Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra 2019 yılındaki yerel seçimleri kazanan ancak itiraz üzerine il seçim kurulu tarafından "seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle başkanlığı düşürülen amca oğlu Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret ederek, gözyaşlarına boğuldu

Mustafa Atlı'nın mazbatasını ise Nihat Atlı'nın oğlu Batın Atlı taşıdı

ADANA - Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra 2019 yılındaki yerel seçimleri kazanan ancak itiraz üzerine il seçim kurulu tarafından "seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle başkanlığı düşürülen amca oğlu Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret ederek, gözyaşlarına boğuldu.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kozan Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Atlı kazandı. Ancak seçimden sonra CHP ve BBP sonuca itiraz etti. İl seçim kurulunun itirazları reddetmesi üzerine, adliye binasının konferans salonunda gerçekleştirilen törenle mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şevket Kuyluk'tan alan Mustafa Atlı, memur olmadığını artık tüm Türkiye'nin duyduğunu söyledi. Atlı'nın mazbatasını 2019 yapılan seçimde başkanlığı kazanan ancak, itiraz üzerine il seçim kurulu tarafından "seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın oğlu Batın Atlı taşıdı. Mustafa Atlı da mazbatayla birlikte geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti. Atlı, ziyaret sırasında gözyaşlarına boğuldu. Atlı, seçmenlere ve destek veren herkese teşekkür ederek, "Kozan'da çok şey söylendi ama çalıştık kazandık. Emanetini teslim alıp sana geldik. Senin akraban olmamı bile yazanlara şimdi amcasının oğlu Mustafa Atlı olarak diyorum ki biz her şeyden önce dosttuk. Kabrin nur olsun" dedi.

Mazbata törenine AK Parti Kozan İlçe Başkanı Polat Kaya, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, Kozan Ülkü Ocakları, partililer ve çok sayıda destekçisi katıldı, davul zurnalar ile kutlama yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kozan Belediye Başkanı Mazbatasını Alıp, Mezarlıkta Gözyaşlarına Boğuldu - Son Dakika

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