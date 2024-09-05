Kozan Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Zaferi Tartışması - Son Dakika
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Politika

Kozan Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Zaferi Tartışması

Kozan Belediye Meclisi\'nde 15 Temmuz Zaferi Tartışması

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye meclis toplantısında CHP grup sözcüsü Ali Özkan'ın '15 Temmuz bir zafer değildir' demesi üzerine tansiyon yükseldi. Belediye Başkanı Mustafa Atlı bu sözlere karşı çıkarak, hain darbe girişiminde Türk milletinin bağımsızlık ve bölünmezlik adına bir zafere imza attığını söyledi.

05.09.2024 14:26  Güncelleme: 14:31
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ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde belediye meclis toplantısında CHP grup sözcüsü Ali Özkan'ın "15 Temmuz bir zafer değildir" demesi üzerine tansiyon yükseldi. Belediye Başkanı Mustafa Atlı bu sözlere karşı çıkarak, hain darbe girişiminde Türk milletinin bağımsızlık ve bölünmezlik adına bir zafere imza attığını söyledi.

Kozan Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında, gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü Ali Özkan'ın "15 Temmuz bir zafer olarak değerlendirilmemeli" sözleri meclisi karıştırdı. Meclis toplantısında tansiyon yükselirken Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı sözlere karşı çıkarak, hain darbe girişiminde Türk milletinin bağımsızlık ve bölünmezlik adına bir zafere imza attığını söyledi.

"15 Temmuz bir zafer değildir"

Kozan Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz etkinliklerinde kullanılan dili eleştiren CHP grup sözcüsü Ali Özkan, "Sözlerime Kozan Kaymakamlığını eleştirerek başlamak istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı geçirdik. 15 Temmuz günü de yürüyüş yapmıştık. O gün kaymakam beyin hazırlattığı programda konuya giriş şu şekildeydi. '15 Temmuz zaferimiz kutlu olsun.' Bu yazıyı kaymakam bey mi hazırlattı, yoksa kaymakam bey bu yazıyı hazırlayın, bu şekilde konuşun mu dedi? Ben orasını tam bilmiyorum. Ama sonuçta kaymakam beyin organize ettiği bir olay ve 15 Temmuz'u bir zafer olarak nitelendirdiler. Sanki 30 Ağustos zaferi gibi. Burada bir grup FETÖ'cü hainin yapmaya çalıştığı darbe girişimini zafer gibi nitelendirmek bana göre yanlış. 15 Temmuz bir zafer değildir" diye konuştu.

Başkan Atlı'dan "zafer değil" tartışmasına müdahale

Ali Özkan'ın açıklamaları meclis salonunda tartışmalara neden oldu. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Özkan'ın ifadelerine hemen müdahale etti. Atlı, 15 Temmuz'un milletin zaferi olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz bir zaferdir. Buradaki kastettiğim şey, 15 Temmuz ne kadar bir bayram ve zaferse, 30 Ağustos da o kadar şanlı ve daha büyük bir zaferdir. 15 Temmuz gecesi, milletimiz canı pahasına darbeye karşı durdu ve bu girişimi boşa çıkardı. Bu, milletimizin demokrasiye sahip çıkma zaferidir. Bu konu tartışmaya kapalıdır ve meclisin gündemine böyle konuları getirmek doğru da değildir" dedi.

Başkan Atlı'nın sözleriyle birlikte toplantıda tansiyon düşerken, Özkan herhangi bir karşılık vermedi.

Birlik ve beraberlik mesajı

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Atlı, Kozan halkına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Atlı, "Millet olarak zor günlerden geçtik. 15 Temmuz gecesi yaşananlar hepimizin hafızasında. O gün milletimizin gösterdiği direniş, tarihe altın harflerle kazınmıştır. Bu nedenle bu tür tartışmaların yerine, birliğimizi ve beraberliğimizi korumak için çalışmamız gerekiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kozan Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Zaferi Tartışması - Son Dakika

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