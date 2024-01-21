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Kozan Ülkü Ocakları'nda başkanlık görevi devredildi - Son Dakika
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Kozan Ülkü Ocakları'nda başkanlık görevi devredildi

Kozan Ülkü Ocakları'nda 8 yıldır başkanlık görevini yürüten Harun Yılmaz, görevini Murat Mercan'a devretti. Devir teslim törenine Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı, MHP Kozan İlçe Başkanı ve diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kozan Ülkü Ocakları\'nda başkanlık görevi devredildi
21.01.2024 - 09:51,
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Kozan Ülkü Ocakları'nda yaklaşık 8 yıldır başkanlık görevini yürüten Harun Yılmaz, bayrağı Murat Mercan'a devretti.

Adana'nın Kozan ilçesinde Ülkü Ocakları Kozan İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Devir teslim töreni öncesinde Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy konuşmasında, "Ayrışmadan fitneye düşmeden, bir ve beraber kol kola yürüyerek burada bir sonuca varacağız. Harun başkan yaklaşık 8 senedir Kozan Ülkü Ocakları ilçe başkanlığı görevini şanıyla, şerefiyle alnının akıyla nasıl aldıysa birazdan görevini Murat başkan'a devredecek. Yaptığı görevlerden dolayı kendisinden Allah razı olsun. Tabii Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Ülkücü Hareket bu günlere kolay gelmedi. Son dönem hainiyle, FEtÖ'cüsüyle, PKK'lısıyla, örgütçüsüyle herkesle mücadele etmektedir. Bu mücadeleden hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız. Bizler de ömür biter, görev bitmez. Murat başkanın da Allah yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Cem Tutsoy'un konuşmasının ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 yıldır Ülkü Ocakları Kozan İlçe Başkanı görevinde bulunan Harun Yılmaz, bayrağı Murat Mercan'a teslim etti.

Devir teslim töreninin ardından yeni başkan Murat Mercan yaptığı açıklamada, "Öncelikle görevi devraldığım Harun Yılmaz başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Harun başkanım görevi boyunca Ülkü Ocakları'nın bayrağını en güzel şekilde taşıdı. Biz de bu bayrağı daha da ileriye taşımak için çalışacağız" dedi.

Törene Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, MHP Kozan İlçe Başkanı Şerif Köşeli, Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Atlı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Bekir Erkek ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi, çevre il ve ilçelerin ocak başkanları ve yönetimleri ile çok sayıda ülkücü katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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