Kozanlılar Türk bayraklarıyla şehitleri andı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında vatandaşlar tek yürek oldu. Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinliklerde yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla caddeleri doldururken jandarma, orman yangın söndürme ekipleri, zabıta ve polis timleri de korteje sirenleri ile eşlik etti.

Anma etkinlikleri, Bayraklı Demokrasi Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, 15 Temmuz'da şehit olan Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru, 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, şehit aileleri, ilçe protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Türk bayrakları ve mehteran takımı eşliğinde marşlarla yürüyen vatandaşlar, 15 Temmuz Türk Büyükleri meydanında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için dua etti; şehitlerin kahramanlıklarına ve vatan sevgisine vurgu yaptı.

Darbe girişimi gecesini anlatan sinevizyon gösterimi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. 15 Temmuz gecesi Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Kozanlı Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru ve aynı saldırıda gazi olan Oğuzhan Konuralp'in biyografileri de okundu.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı programda yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hatırlatarak şunları söyledi:

"15 Temmuz, ihanetten sonra yazılan bir kahramanlık destanıdır. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana bu topraklarda isimleri değişse de ihanet şebekelerinin amaçları değişmemiştir. Ancak milletimiz hainlere gereken cevabı vererek demokrasi dersi vermiştir. Bugün bu vatan topraklarında özgürce yaşıyorsak, bunu Aytekin Kuru'lara, Ömer Halisdemir'lere ve nice şehitlerimize borçluyuz" dedi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ise, "Türk milleti, bayrak, vatan ve demokrasi söz konusu olduğunda hiçbir tereddüt göstermeden canını ortaya koymuştur. Kozan da o gece iradesini en güçlü şekilde göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Program, mehteran takımının gösterisiyle sona erdi. Etkinliklere ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kent geneli okunan sela ile son buldu. - ADANA