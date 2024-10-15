Kredi Kartlarından Savunma İçin Katkı Payı Eleştirildi

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, limiti 100 bin lira olan kredi kartlarından savunma sanayisi için katkı payı alınmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifine ilişkin, "Eleştirilere ve değerlendirmelere kayıtsız kalmayacağımızı, teklifin düzenlenmesine açık olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Türkiye'nin çözülemeyecek sorununun bulunmadığını, sorunların çözüm yerinin de TBMM olduğunu söyledi.

Savunma sanayisi ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinde kredi kartlarından alınacak katkı payıyla ilgili hüküm bulunduğunu hatırlatan Şahin, iktidarın borçlanmadan bedel aldığını, buna itiraz ettiklerini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, anayasal demokrasiyi önemsediklerini belirterek, "TBMM Başkanı'nın taşıdığı sorumluluğa, makama, yetkilere uymayacak talihisiz bir beyanı olmuştur. Son derece özensiz ve sorumsuz beyandır." diye konuştu.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek kanun teklifinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu için alınacak katkı paylarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kavuncu, 5 bin lira üzerindeki saatlerden de katkı payı alınmasını eleştirdi.

Kavuncu, "Kredi kartı bir borçtur. Borçtan harç alan, vergi alan tek hükümetsiniz." ifadesini kullandı.

"İyi niyetli adım birçok eleştiriye maruz kaldı"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, bazı çevrelerin fitne silahlarını çekerek sipere yattığını söyledi.

Siyasette hiçbir parti ya da kişiyle çözülemeyecek sorunun bulunmadığını ifade eden Kılıç, siyasi duruşlarının ve tavırlarının, bireylerin karakterleriyle değil fikir ve düşünce yetenekleriyle sınırlı olduğunu belirtti.

Filiz Kılıç, şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkanı'mız, Cumhur İttifakı'nın derin ve kapsamlı tutumuna uygun olarak DEM sıralarına giderek elini uzattı. Bu iyi niyetli adım, bir fotoğraf üzerinden birçok eleştiriye maruz kaldı. Ancak bu yaklaşımı, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak değerlendirenler durumu yanlış anlamaktadır. Uzatılan el, milli birlik ve kardeşlik mesajını taşımaktadır. Bu el, 'Türkiye partisi olun, teröre karşı durun' çağrısını dile getirmektedir. Sayın Genel Başkanı'mızın bu adımı, aciz veya zaaf işareti değil aksine devletin büyüklüğünün göstergesi, MHP'nin de kendisine olan güveninin nişanesidir. Mekanın sahibinin kim olduğunun hatırlatılmasıdır. Zira, emperyalizmin bölgedeki son taşeronu İsrail'in, bölgedeki faaliyetleri Türkiye'nin güvenliğini ve bölgesel çıkarlarını tehdit etmektedir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla bölgesel toplantılar düzenleneceğini bildiren Kılıç, "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" sloganıyla yapılacak toplantıların ilkinin Erzurum'da gerçekleştirileceğini aktardı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, yapmak istedikleri mitinglerin ve protesto eylemlerinin engellendiğini, yaşanılanların doğru olmadığını söyledi.

"Devlet neredeyse nefes alandan vergi alacak." diyen Koçyiğit, limiti 100 bin liranın üzerindeki kredi kartlarından katkı payı alınmasını eleştirdi. Koçyiğit, "Tarihte görülmemiş bir şey. Siz borçlanma ihtimalini vergilendiriyorsunuz." dedi.

"İnsanlarda bütçe yok"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Van'da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatarak, ölüm sebebini bilmek istediklerini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ilave kaynak aktarımına yönelik düzenlemeler içeren teklifin görüşmelerine başlandığını anımsatan Başarır, borçtan vergi alınacağını ileri sürdü.

Vatandaşların kredi kartı borçlarının asgarisini ödeyebildiğini ifade eden Başarır, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla tapu harçlarından, noterden, limiti 100 bin lira olan kredi kartlarından 750 lira vergi alınacak. Sanki insanlar ayda 100 bin lira para harcıyor mantığıyla onlardan bu parayı alacaksınız. Bunu eleştiren insanlar, limitini düşürenler, vermek isteyenler vatan düşmanı ilan ediliyor. Soruyorum, bu parayı ödememek için limitini düşürenler mi vatan düşmanı, yoksa milyonlarca insanı 750 liraya muhtaç edenler mi vatan düşmanı? İnsanlarda bütçe yok, bu ülkede böyle hukuk yok. Gelin 750 liralık ödemeyi geri çekin, bu rezalete son verin."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamalarını hatırlatan Başarır, "Destici'ye soruyorum; bu ülkedeki vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin sınırını sen mi çizeceksin?" dedi.

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin de açıklamalarda bulunan Başarır, yaşananlarla ilgili soruşturma açılmasını istedi.

"Yorumları ve görüşleri dinledik"

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, İsrail'in, Birleşmiş Milletleri (BM) işgal edecek kadar ileriye gittiğini dile getirdi.

BM üssüne zorla giren İsrail'in, 15 Barış Gücü askerini yaraladığını anlatan Usta, dünyanın yaşananlar karşısında sessizliğini bozması gerektiğini vurguladı.

Gebze'deki görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirten Usta, yaşanılanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını, sorumluların cezasını çekeceğini dile getirdi. Usta, şunları kaydetti:

"Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlayan, savunma sanayisine destek teklifiyle ilgili yorumları ve görüşleri dinledik. Bunun bir kanun teklifi olduğunu, şu anda komisyonda çalışıldığını, görüşlerin konuşulması ve değerlendirilmesi için komisyonların olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Eleştirilere ve değerlendirmelere kayıtsız kalmayacağımızı, komisyonda bu tip değerlendirmelerin olduğunu, teklifin düzenlenmesine açık olduğumuzu söylemek istiyorum."

Cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'e Allah'tan rahmet dileyen Usta, olayın takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.

Siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşmalarında, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu'nu kutladı.