Kremlin'den Tusk'a Yanıt

Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın " Rusya'nın Poloya ve diğer ülkelere karşı terör saldırısı" planladığı iddialarını yalanlayarak, "Bunlar Rusya'ya karşı kesinlikle asılsız iddialardır. Polonya bu tür suçlamalarla tanınıyor" dedi.

Kremlin'den Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın "Rusya'nın Poloya ve diğer ülkelere karşı terör saldırısı" planladığına ilişkin iddialarına yalanlama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tusk'ın iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Peskov, "Bunlar Rusya'ya karşı kesinlikle asılsız iddialardır. Polonya bu tür suçlamalarla tanınıyor" dedi.

Donald Tusk, dün akşam Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Varşova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya sadece Polonya'ya değil, çeşitli havayollarına karşı saldırılar planladı" demişti. - MOSKOVA