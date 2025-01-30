Kremlin'den Uçak Kazasına Başsağlığı - Son Dakika
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Politika

Kremlin'den Uçak Kazasına Başsağlığı

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'deki uçak kazasında ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

30.01.2025 13:26
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

ABD'deki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmesi sonucu nehirde yapılan aramada 18 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybedenler arasında ABD Artistik Buz Pateni Şampiyonası'ndan dönen sporcular ile antrenörlerinin olduğu kaydedildi. Eski dünya şampiyonları Yevgenia Shishkova ve Vadim Naumov'un hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi. Rus medyası, Evli olan ve 1994 yılında çiftler artistik patinajda dünya şampiyonluğunu kazanan Shishkova ve Naumov'un çocukları Maxim'in de uçakta bulunduğunu yazdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov düzenlediği basın toplantısında uçak kazasına ilişkin soruları da yanıtladı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Peskov, bir basın mensubunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı arayıp aramayacağına ilişkin soruya, henüz böyle bir şeyin planlanmadığını yanıtı verdi.

Öte yandan, nehirde yapılan aramalarda uçağın iki kara kutusunun tespit edildiği kaydedildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, Politika, Kremlin, Sanat, Dünya, Spor, Son Dakika

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