Kremlin, Hubbard'ın Zvinçuk karşılığında serbest bırakıldığı iddiasını reddetti - Son Dakika
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Kremlin, Hubbard'ın Zvinçuk karşılığında serbest bırakıldığı iddiasını reddetti

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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD vatandaşı Hubbard'ın Rus savaş blog yazarı Zvinçuk karşılığında serbest bırakıldığı iddiasını reddetti. 75 yaşındaki Hubbard'ın 2022'den bu yana Rusya'da cezaevinde olduğu ve Trump'ın serbest bırakılmasını Putin'den istediği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın paralı askerlik suçlamasıyla hüküm giyen ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ı Rus savaş blog yazarı Mihail Zvinçuk'a karşılık serbest bıraktığı iddialarını yalanladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Ekim'de St. Petersburg kentindeki Konstantin Sarayı'nda ABD'li müzakereci Steve Witkoff'u kabul etmişti. Witkoff, toplantı sırasında Rusya'nın paralı askerlik suçlamasıyla hüküm giyen ABD vatandaşı 75 yaşındaki emekli öğretmen Stephen Hubbard'ı serbest bıraktığını ifade etmişti. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı muhalifleri, 2022'den bu yana Rusya'da cezaevinde tutulan Hubbard'ın serbest bırakılmasının Rus savaş blog yazarı Mihail Zvinçuk'un durumuyla bağlantılı olabileceğini iddia etti. Kremlin, Rusya'nın Hubbard'ı, Zvinçuk'a karşılık serbest bıraktığı iddialarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddiaya ilişkin bir soru üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Bu doğru değil" dedi.

Trump, Hubbard'ın serbest bırakılmasını Putin'den istemişti

Trump, "Ukrayna ordusu adına savaştığı suçlamasıyla Rusya'da 4 yıldır hapiste bulunan ABD vatandaşı 75 yaşındaki emekli öğretmen ve eski asker Stephen Hubbard'ın serbest bırakılmasına da değinmişti. Bunu sağlamak için Rusya Devlet Başkanı Putin'den ricada bulunduğunu ifade eden Trump, "Oğlu televizyondaydı, izledim ve gördüm ki harika bir çocuk babasını geri istiyordu. Vladimir Putin'i arayıp 'Bana bir iyilik yapmalısın. Steven Hubbard'ı bana geri vermelisin' dedim. Başkan Putin de, 'Onu alabilirsin' dedi. Yaklaşık 10 saat önce Hubbard'ı teslim aldık" demişti.

Putin, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada 74 yaşındaki Amerikan vatandaşı Hubbard'ın insani iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakıldığını ifade etmişti.

Kaynak: İHA
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