Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "AB'nin, Schengen kısıtlamasına karşılık vereceğiz" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "AB'nin, Schengen kısıtlamasına karşılık vereceğiz"

30.08.2022 19:33
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "AB'nin, Schengen kısıtlamasına karşılık vereceğiz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı AB ülkelerinin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesinin önüne geçmek için sundukları teklife itiraz ederek, "AB'nin, Schengen kısıtlamasına karşılık vereceğiz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı AB ülkelerinin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesinin önüne geçmek için sundukları teklife itiraz ederek, "AB'nin, Schengen kısıtlamasına karşılık vereceğiz" dedi.

Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere bazı AB ülkeleri, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi gerektiğini savunuyor. Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyonlar gerekçe gösterilerek, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi talebine Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin böyle bir adımında Rusya devletinin değil Rus vatandaşlarının cezalandırılacağını söyleyerek, "Her halükarda bu karara karşılık verilir ve bunu kendi çıkarlarımıza göre, Rus vatandaşlarının çıkarlarına göre yaparız" dedi.

"AB, Rusya'ya karşı öfke patlamaları yaşıyor"

AB'nin, Rusya'ya karşı sayısız kararlar aldığını söyleyerek bu durumu "Öfke patlaması" olarak yorumlayan Peskov, "Ne yazık ki Brüksel ve bazı AB ülkeleri akıldan yoksun davranıyorlar. Ülkemize karşı bu yöndeki dürtüler enerji konusunda da geçerlidir. Bu gibi saçma kararlar, ABD şirketlerinin daha fazla para kazanması için alınıyor. Bu kararlar, deliliğin son sınırı" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Dmitriy Peskov, Kremlin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: 'AB'nin, Schengen kısıtlamasına karşılık vereceğiz' - Son Dakika

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