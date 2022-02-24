Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek"

24.02.2022 14:14
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ne kadar süreceğine Rusya lideri Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ne kadar süreceğine Rusya lideri Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından Kremlin Sarayı'ndan resmi ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Operasyonun amacı 8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu halkı da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" dedi.

"Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine Ukrayna halkı karar verir"

Operasyonun ne kadar süreceğine dair bilgi veren Peskov, "Rusya'yı demir bir perdenin arkasına kapatmanız imkansızdır. Operasyon hedefe varana kadar sürecek. Süreyi Putin belirleyecek" ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya yapılan askeri operasyonun Rusya ekonomisinde yaşattığı krize dair de konuşan Peskov, "Piyasaların duygusal tepkileri tahmin edildi ve önlemler alındı. Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine de Ukrayna halkı karar verir. Anketlere göre Rus halkı Donbass'taki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınmasını destekliyor" ifadelerine yer verdi. - MOSKOVA

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Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: 'Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek' - Son Dakika


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