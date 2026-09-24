Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in G20 davetini değerli bulduklarını açıkladı - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in G20 davetini değerli bulduklarını açıkladı

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin\'in G20 davetini değerli bulduklarını açıkladı
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Aralık'ta ABD'de yapılacak G20 zirvesine davet edilmesini değerli bulduklarını, henüz karar verilmediğini söyledi. Zirve, 14-15 Aralık'ta Miami'ye bağlı Doral'da düzenlenecek.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aralık ayında ABD'de düzenlenecek G20 zirvesine katılması için yapılan daveti takdir ettiklerini, uygun bir karar verileceğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. ABD'nin Aralık ayında Miami'de yapılacak G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet etmesine yönelik değerlendirmesi sorulan Peskov, "Şu an bu konuda konuşmak için henüz erken. Henüz bir karar verilmedi. Bu nazik daveti elbette takdirle karşılıyoruz, bunu değerli buluyoruz. Bu durum gözden geçirilecek ve koordine edilecek, ardından uygun bir karar verilecektir" ifadelerini kullandı.

Rubio açıklamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Putin'i Aralık ayındaki G20 zirvesine davet ettiğini söylemişti. G20 zirvesi 14-15 Aralık'ta Miami'ye bağlı Doral'da düzenlenecek.

Kaynak: İHA
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