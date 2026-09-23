Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin-Trump görüşmesinde hazırlıksız zaman kaybı olur dedi - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin-Trump görüşmesinde hazırlıksız zaman kaybı olur dedi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Trump arasında üst düzey görüşme için somut gelişme bulunmadığını açıkladı. Peskov, uzmanlar düzeyinde hazırlık tamamlanmadan yapılacak görüşmenin zaman kaybı olacağını, liderlerin gerektiğinde görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yüz yüze görüşme ihtimaline değinerek, "Putin ve Trump, telefon görüşmelerinde gerçekten de ihtiyaç duyulması halinde ileride bir görüşme gerçekleştirmeye hazır olduklarını her zaman vurguluyor. Genel olarak, uzmanlar düzeyinde gerekli hazırlıklar yapılmadan önce üst düzey bir görüşme gerçekleştirmek uygun olmayacaktır; bu zaman kaybı olur" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında iç ve dış siyaset hakkında açıklamalar yaptı. Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev yönetimi oldukça terörist nitelikteki faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar barışçıl müzakere sürecine geçilmesi için herhangi bir ön şart bulunmuyor. Rus tarafı olarak barış görüşmelerine açık olmayı sürdürüyoruz" dedi.

"Rusya zıddı bir atmosferi sürdürmek, İngiltere'nin yaptığı şey"

Batı'dan Kiev'e silah sevkiyatının devam ettiğine vurgu yapan Peskov, "Avrupa ülkeleri silah alımı için giderek daha fazla yeni kaynak bulmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Rusya zıddı politika izlediğini söyleyen Dmitriy Peskov, "Rusya zıddı duyguları körüklemek ve tamamen Rusya zıddı bir atmosferi sürdürmek, İngiltere'nin yaptığı şey. Şimdi muhtemelen İngiltere ile aynı doğrultuda Almanlar, Fransızlar ve diğer bazı Avrupa ülkeleri de bunu yapıyor" dedi.

"Putin, Zelenskiy'nin istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini söyledi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy arasında bir görüşme yapılması ihtimaline değinen Rus sözcü, "Bu konudaki tutumumuz gayet iyi biliniyor. Putin, Zelenskiy'nin istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini söyledi. Kendisine güvenlik garantileri sağlanacak" diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi için hangi kararların alınması gerektiğine yönelik soruya, "Zelenskiy, hangi kararların alınması gerektiğini çok iyi biliyor" yanıtını verdi.

"Üst düzey bir görüşme gerçekleştirmek zaman kaybı olur"

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Üst düzeyde yapılması planlanan herhangi bir görüşmeyle ilgili somut bir gelişme yok. Rusya-ABD görüşmesinden söz edecek olursak, başkanın hazır olma durumu söz konusu. Başkanlar Putin ve Trump, telefon görüşmelerinde gerçekten de ihtiyaç duyulması halinde ileride bir görüşme daha gerçekleştirmeye hazır olduklarını her zaman vurguluyor. Genel olarak, başka şartlarda, uzmanlar düzeyinde gerekli hazırlıklar yapılmadan önce üst düzey bir görüşme gerçekleştirmek uygun olmayacaktır; bu zaman kaybı olur" dedi.

"Suriye tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz"

Suriye'deki Rus üslerinin geleceğine de değinen Peskov, "Suriye tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerin seyrinden memnunuz. En zor konularda da Suriyeli muhataplarımızla ortak bir anlayışa varmaya devam edebileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Vladimir PutinDonald TrumpDiplomasiPolitikaKremlinDünyaSon Dakika

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