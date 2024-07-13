Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak - Son Dakika
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Politika

Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak

Rusya\'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak

ABD'nin 2026 yılından itibaren Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandıracağını duyurması sonrası Rusya'dan açık bir tehdit geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir gazeteciye verdiği demeçte, Avrupa ülkelerini tehdit ederek, "Avrupa bizim füzelerimizin hedefi, bizim ülkemiz de Avrupa'daki ABD füzelerinin hedefi. Biz bu füzeleri durdurabilecek potansiyele sahibiz, ancak böyle bir durumda potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak." dedi.

13.07.2024 22:12
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 2026'da Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandırma planına yönelik, "Bu füzelerini durdurmak için yeterli potansiyele sahibiz. Ancak potansiyel kurbanlar, Avrupa devletlerinin başkentleri olacak." dedi.

ABD'nin 2026 yılından itibaren Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandıracağını duyurmasının ardından Batı ile Rusya arasında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak

"POTANSİYEL KURBANLAR AVRUPA BAŞKENTLERİ OLACAK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, "Burada paradoksal bir durum var. Avrupa bizim füzelerimizin hedefi, bizim ülkemiz de Avrupa'daki ABD füzelerinin hedefi. Biz bu füzeleri durdurabilecek potansiyele sahibiz, ancak böyle bir durumda potansiyel kurbanlar, bu ülkelerin (Avrupa) başkentleri olacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

NE OLMUŞTU?

ABD ve Almanya hükümetleri tarafından geçtiğimiz günlerde NATO Zirvesi sırasında yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silahların kalıcı olarak konuşlandırılmasına 2026 yılında başlayacağı duyurulmuştu.

Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak

Uzun menzilli silahların SM-6 füzesi, Tomahawk stratejik seyir füzeleri ve şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlardan oluştuğu belirtilerek, tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı vurgulanmıştı. Açıklamada, "Bu, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına yönelik katkısını gösteriyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fuat Tokaliç: Ferhat neredesin, konu ile alakalı yorum alalım, bizi aydınlatırmasın ??? 4 1 Yanıtla

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