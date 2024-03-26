Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın katılımı olmadan düzenlenecek herhangi bir küresel barış zirvesinin "başarısız" olacağını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus Argumenty I Fakty gazetesine röportaj verdi. Peskov, Ukrayna yönetiminin Rusya'nın katılımı olmadan uluslararası barış zirvesi düzenleme planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, birçok ülkenin Ukrayna'daki krizin çözümüne katkıda bulunma arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. "Ukrayna sorununu Rusya'nın katılımı olmadan çözmek mümkün mü?" sorusuna yönelik Peskov, "Cevap net, imkansız. Çünkü Ukrayna, kolektif Batı'nın elinde bir araca dönüştü ve bu kolektif Batı, Rusya üzerinde daha fazla baskı kurmayı, Rusya'yı dizginlemeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı. Peskov Rusya'nın dışlandığı barış görüşmelerinin "başarısız, saçma ve anlamsız" olacağını vurguladı.
Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in talebi üzerine İsviçre'de "küresel barış zirvesi" düzenlenmesi bekleniyor. Ukrayna'nın barış formülünün ele alınacağı zirvenin tarihi ise henüz belli değil. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Kremlin Sözcüsü: Rusya'nın katılımı olmadan barış zirvesi başarısız olur - Son Dakika
Güvenlik kaynakları, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaparak Rusya'ya geçtiklerini tespit etti. Saldırganlar, ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'yi tercih etmişlerdir. DEAŞ'ın saldırılarından en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye, PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler arasında ayrım yapmaksızın mücadelesine devam edecektir.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini değerlendiriyor. Başkan Pekmezci'nin mahalle odası programı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, 'Öcalan hain değildi' sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, 'Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak' dedi.
Malatya'da faaliyet gösteren Mobil Göç Noktası aracında aralık ayından bu yana 9 bin 571 yabancı uyruklu sorgulandı ve 151 düzensiz göçmen tespit edildi. Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyor. İl genelinde toplamda 167 adet bu tür araç bulunuyor. Yabancıların kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalış hakları tespit ediliyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğalgazın Gercüş'e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi. Doğalgazın çevre için önemli bir yatırım olduğunu belirten Nasıroğlu, ağaç kesme ihtiyacının ortadan kalkacağını ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi. Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar, Senger'e destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1329 operasyon düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Sosyal medyada videoları ve röportajlarıyla sıkça gündem olan AK Partili bir amca, CHP'li gençler tarafından Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi için ikna edilmeye çalışıldı. Ancak amca, 'Ramazandayım' diyerek alandan uzaklaştı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Şu ana kadar 10 kişi ifade verdi.
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