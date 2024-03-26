Kremlin Sözcüsü: Rusya'nın katılımı olmadan barış zirvesi başarısız olur - Son Dakika
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Politika

Kremlin Sözcüsü: Rusya'nın katılımı olmadan barış zirvesi başarısız olur

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın katılımı olmadan düzenlenecek herhangi bir küresel barış zirvesinin başarısız olacağını ifade etti. Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın katılımı olmadan çözüm bulma planının imkansız olduğunu ve dışlandığı barış görüşmelerinin anlamsız olduğunu vurguladı.

26.03.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın katılımı olmadan düzenlenecek herhangi bir küresel barış zirvesinin "başarısız" olacağını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus Argumenty I Fakty gazetesine röportaj verdi. Peskov, Ukrayna yönetiminin Rusya'nın katılımı olmadan uluslararası barış zirvesi düzenleme planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, birçok ülkenin Ukrayna'daki krizin çözümüne katkıda bulunma arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. "Ukrayna sorununu Rusya'nın katılımı olmadan çözmek mümkün mü?" sorusuna yönelik Peskov, "Cevap net, imkansız. Çünkü Ukrayna, kolektif Batı'nın elinde bir araca dönüştü ve bu kolektif Batı, Rusya üzerinde daha fazla baskı kurmayı, Rusya'yı dizginlemeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı. Peskov Rusya'nın dışlandığı barış görüşmelerinin "başarısız, saçma ve anlamsız" olacağını vurguladı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in talebi üzerine İsviçre'de "küresel barış zirvesi" düzenlenmesi bekleniyor. Ukrayna'nın barış formülünün ele alınacağı zirvenin tarihi ise henüz belli değil. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü: Rusya'nın katılımı olmadan barış zirvesi başarısız olur - Son Dakika

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