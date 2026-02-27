Kritik gün geldi! Abdullah Öcalan\'dan yeni mesaj

DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendisi feshetme çağrısının birinci yıldönümü vesilesiyle 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de Ankara'daki Yılmaz Güney Sahnesi'nde bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte, geride kalan bir yılda süreçte gelinen aşama değerlendirilirken, Abdullah Öcalan'ın yeni mesajı açıklanacak.

ÖCALAN'IN SON MESAJI 16 ŞUBAT'TA GELMİŞTİ

16 Şubat'ta DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı son görüşmenin ardından kamuoyuna yansıyan mesajında Öcalan, süreci "kendini sürekli yeniden değerlendiren, strateji ve taktiğini belirleyen bir yapı" olarak tanımlamıştı. Öcalan, bu aşamayı "Demokratik Entegrasyona giriş" olarak niteleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhuriyetle rasyonel bir şekilde bütünleşeceğiz. Bunun bir mimarisinin olması gerek. Meseleyi sadece birkaç ceza hukuku maddesi değişikliğine indirgemek doğru olmaz. Bu mimarinin ana unsurları 27 Şubat bildirgesinde var; bu bir siyasi programdır."

ÖCALAN PKK'YA GEÇEN YIL ÇAĞRI YAPMIŞTI

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 tarihinde PKK'ya çağrı yaparak kongresini toplamasını ve örgütün feshedildiğini duyurmasını istemişti. "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısı adıyla yapılan açıklamada, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer almıştı.