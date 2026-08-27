Kritik Günler: Orman Yangınları Riski Artıyor - Son Dakika
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Kritik Günler: Orman Yangınları Riski Artıyor

Kritik Günler: Orman Yangınları Riski Artıyor
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Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos'ta orman yangını riskinin artacağını duyurarak uyarılarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınları açışından kritik 3 gün. Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini artırıyor" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınları açışından kritik 3 gün. Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini artırıyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken; unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kritik Günler: Orman Yangınları Riski Artıyor - Son Dakika

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