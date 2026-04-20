Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi\'nin kardeşi Ömer Çebi son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin kardeşi Ömer Çebi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Camii'nde kılınan cenaze namazına Kemal Çebi'nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, parti meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ömer Çebi'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Tepeüstü Mezarlığı'na götürüldü. Belediye Başkanı Kemal Çebi törende taziyeleri kabul etti. - İSTANBUL