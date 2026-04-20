Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'nin kardeşi Ömer Çebi son yolculuğuna uğurlandı
20.04.2026 19:16  Güncelleme: 19:32
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin vefat eden kardeşi Ömer Çebi, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze namazı Yavuz Selim Camii'nde kılındı ve defnedilmek üzere Tepeüstü Mezarlığı'na götürüldü. Törene birçok siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin kardeşi Ömer Çebi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Camii'nde kılınan cenaze namazına Kemal Çebi'nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, parti meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ömer Çebi'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Tepeüstü Mezarlığı'na götürüldü. Belediye Başkanı Kemal Çebi törende taziyeleri kabul etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

