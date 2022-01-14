Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı - Son Dakika

Türkiye'de 2017 yılında yapılan anayasa referandumu ile parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Sistem değişikliğinden bir sene sonra ise Meclis'te "TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi" kabul edildi.

Bu değişiklik kapsamında " Meclis Genel Kurulu'nda duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hallerde, beşer dakikayı geçmemek üzere başkanın takdiri ile en çok üç kişiye gündem dışı söz verilecek" hükmüne de yer verildi. Fakat bu noktanın yeni sistemle uyumlu olması için yeniden bir iç tüzük çalışması süreci başladı.

MYK'DA İÇ TÜZÜK ÇALIŞMALARI GÜNDEME GELDİ

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı bu Meclis iç tüzüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK üyeleriyle toplantısında da gündeme geldi. Erdoğan, parti yöneticilerine, iç tüzük ile ilgili çalışmaların son durumunu sordu.

"ÇALIŞMALAR NEDEN BİTMEDİ?"

"Çalışmaların devam ettiği" yönünde verilen yanıtın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerine tepki gösterdi. Çalışmanın bir türlü Meclis gündemine gelmemesine tepki gösteren Erdoğan, "Çalışma neden bitmedi?" ifadelerini kullandı.