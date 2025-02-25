Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak - Son Dakika
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Politika

Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partilerinden istifa eden 3 vekile rozet takılırken partiye katılımların devam edeceği ifade ediliyor. Ankara kulislerinde ise asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak, Meclis'ten seçim kararı çıkarmak olduğu belirtiliyor.

25.02.2025 07:23  Güncelleme: 07:43
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AK Parti'nin Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde birçok ilke imza atıldı. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti MKYK'sında yer aldı.

VEKİLLERİN TAMAMI MKYK'DA YER ALDI

Gelecek Partisi'nden gelen Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı ve İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi oldu.

"YERİNİZ SAĞLAM" MESAJI VERDİ

Erdoğan'ın MKYK hamlesiyle gelecek olan milletvekillerine "yeriniz sağlam" mesajını verdiği ifade edilirken asıl amaç kısa sürede ortaya çıktı.

ASIL AMAÇ SEÇİM KARARI ÇIKARMAK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'ye son günlerde diğer partilerden milletvekili katılımlarının devam edeceği belirtilirken, kulislerde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak Meclis'ten seçim kararı çıkarmak olduğu belirtiliyor.

GELECEK, DEVA VE İYİ PARTİ'DEN YENİ KATILIMLAR OLACAK

Cumhur İttifakı cephesinde (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 324'e ulaşmış durumda. Yeniden Refah Partisi'nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328'e çıkıyor. Ancak bu sayı Meclis'ten seçim kararı alınmasında yeterli olmuyor. Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti'den yeni katılımların olabileceği belirtiliyor. AK Parti yönetimi de partiye katılımlar konusunda kapıları açık tutmaya devam edecek.

SEÇİM İÇİN 7 KASIM 2027 ÖNE ÇIKIYOR

Parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyordu. Hatta seçim için 7 Kasım 2027 tarihi dillendirilmeye başladı. Muhalefetin 2026'dan sonraya kalan seçim için Meclis'ten alınacak bir karara destek vermeyeceklerini söylemesine rağmen, AK Parti yönetimi, "Günü geldiğinde hiç kimse seçimden kaçamaz. Bunu millete anlatamazlar. O nedenle şu anda en mantıklı yol, 2027 sonbaharında seçim yapılması olacaktır. Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı için hangi tarih olursa olsun, Meclis'ten seçim kararı çıkarmak yeterli. Çünkü adaylık konusunda bir anayasa değişikliğine gitmek bu şartlarda daha zor ve çok düşük ihtimal. O nedenle, AK Parti olarak, stratejimiz Meclis'ten seçim kararı çıkarmak olacaktır" görüşünü dile getiriyor.

Kulisler yangın yeri: AK Parti\'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

Politika, AK Parti, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • KAPLAN BEY:
    işiniz gücünüz tek derdiniz koltuk o saltanatı vermemek için her türlü dalavere mübbah sizin için yoksa halk umurunuzda bile değil 135 14 Yanıtla
  • Serdar Er:
    reisim tam yol devam CHP ve troller Çıldırıyor 32 99 Yanıtla
  • Gürkan:
    Bırak artık lütfen... 79 20 Yanıtla
  • Gaddar Yorumcu:
    Daha kaç kişiye şeker verip ağzını tatlandıracaksınız acaba. Japon yapıştırıcısı ile tutturmuşlar gitmiyorlar. Yeter be bıktık. Şimdiden seçimden korkmaya başladım bir 5 sene daha mı hayırrrrrrrrr 74 15 Yanıtla
  • murat olguner:
    İnşallah çıkarırsın seçim kararı başka türlü kurtulamicaz cunki 58 10 Yanıtla
  • Murat Avci:
    daha erken olsun seçim..yeter bu mmillet aç bitap oldu 47 10 Yanıtla
  • Fk:
    secim olsada kurtulsak bu akp bitirdi bizi kiramızı veremiyoruz cocuklarımıza bir ayakabı alamaz olduk kırmızı eti uzaktan seyrediyoruz borc batağına saplandık akp vekilleride cocuklarını tatillere günderiyor en güzel kiyafeti aliyor en lüks mekanlarda yemek yediriyor bizim oyumuzla o makama giden oparayi kazanan vekiller bir gün derdimizi sormazlar onlara verdiğim oy haram olsun aldıkları maaş haram olsun hakımı helal etmiyorum secim istiyorum 30 5 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    İstifa edip oraya gidenlerin hepsi sağ dan bir solcu vardı sağın duruşu olmaz fiyatı olur demişti çok kızmıştım adam filozof muş haberimiz yokmuş 13 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    yeter be kardeşim sana hep oy verdim bu koltuk sevdası nedir yahu ya sabır ya sabır 10 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bızdeki sıyaset hızmet degıl menfaat saglamak gerısı bayrak vatan mıllet lafları boş 0 0 Yanıtla
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