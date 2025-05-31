Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti\'nin Erdoğan\'ın yeniden adaylığı için planı
31.05.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için AK Parti, Meclis'ten seçim kararı çıkarmayı planlıyor. 360 milletvekilinin desteğini gerektiren Meclis'ten seçim kararı çıkarma planında MHP ve DEM Parti'nin desteği kritik rol oynayabilir. Adaylık tartışmaları için henüz erken olduğunu belirten AK Parti kaynakları, tartışmanın 2027 yılına başlayabileceğini ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden aday olmak gibi bir derdim yok" açıklaması, siyasi arenada yeni bir tartışma dalgası başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir" derken, AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için hazırlıklarına hız verdiği öğrenildi.

MECLİS'TEN SEÇİM KARARI ÇIKARILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti yetkilileri, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için anayasa değişikliği yerine Meclis'ten seçim kararı çıkarmanın daha uygun bir yol olduğunu düşünüyor. Erdoğan'ın açıklamalarının, aday olmayacağı anlamına gelmediği de vurgulanıyor. Adaylık tartışmaları için takvimin henüz erken olduğunu belirten AK Parti kaynakları, bu tartışmaların 2027 yılına başlayabileceğini ifade ediyor.

360 VEKİL GEREKİYOR

Meclis'ten seçim kararı çıkarabilmek için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (360 milletvekili) gerekiyor. Anayasaya göre ülkeyi seçime Cumhurbaşkanı ve TBMM götürebiliyor. Buna göre 2028'de seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından alınırsa, Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olabilecek. Ancak, seçimlerin yenilenmesi kararını Cumhurbaşkanı verirse, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylık hakkı bulunmuyor.

MHP VE DEM PARTİ'NİN DESTEĞİ KRİTİK

Mevcut sandalye dağılımı dikkate alındığında, bugünkü şartlarda Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı, TBMM'nin seçimleri yenilenmesi kararı için gerekli olan beşte üç çoğunluğa yetmiyor. Ancak AK Parti, bu konu gündeme geldiğinde hiçbir partinin seçimden kaçamayacağına inanıyor. Ayrıca DEM Parti ile yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması ile birlikte seçim kararının bu partinin desteği ile çıkarılabileceği belirtiliyor.

YENİ SİSTEMDE 2. DÖNEMİ

Erdoğan ilk defa halk oyuyla yapılan seçimlerde 2014'te cumhurbaşkanı oldu. 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçildi. 24 Haziran 2018 ve 28 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçildi. Böylece anayasaya göre Erdoğan, iki dönemlik görev süresini 2028 yılında tamamlamış olacak.

Milletvekili, DEM Parti, AK Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Serkan Basar:
    Seni İstemiyoruz 22 yılda her şeyimizi aldın ülkenin içinden geçtin ne ahlak kaldı nede can güvenliğimiz ülke yol geçen hanına döndü enflasyon tavan yaptı 438 138 Yanıtla
    Uğur Kart:
    SERKAN SOYADINI UYGULARIM SANA 1 3
  • Kocarex Bigrex:
    herzaman yanındayız Reis 133 408 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    Bence adam bir daha olsun giyse vay ülkenin haline İstanbul'u 7 yılda çöplüğe çevirdiler bütün kasalarda para çıkıyor o biz hizmet yapacaktık Tayyip Erdoğan engel çıkıyor parayı kesiyor ulan otobüsler dökülüyor metrolar dökülüyor bütün vidalar gevşek hurda oldu ona da mı gücünüz yoktu yapma ya 107 340 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Nasıl bir IQ seviyeniz var hayranlıkla seyrediyorum, sizin seviyeye gelecem benim IQ seviyesi seninki kadar değil kusura bakma, İBB kaç yıldır bunlar yönetiyor, Ülkenin başına başka biri gelse ekonomik olarak çökmüş durumdayız demekki halk olarak gördünüz mü değistide ne oldu ülke batıyor diyeceksiniz. Bundan önce kim yönetti yok. Dolar 1 TL den 40 lira oldu (23 yılda)senin vida gibi düşün, senin anlayacan şekilde yazdım. 1 0
  • Hakan as :
    Altınıza yapana kadar bırakmayın koltukları yazık bu ülkeye notere gidiyorsun 65 Yaş üstü vekalet vermek isteyince. Psikiyatri doktoruna gönderiyor rapor istiyor. Ülkeyi yönetenler kaç yaşında 338 47 Yanıtla
  • Tuna Han:
    meclisi bir şekilde satın alıyorsunuz millete sormak lazım 274 38 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:29:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.