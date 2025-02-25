Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun - Son Dakika
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Politika

Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Kulisleri sarsan iddia: CHP\'den AK Parti\'ye vekil transferine hazır olun

AK Parti'nin pazar günü yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partilerinden istifa eden 3 vekile rozet takılırken kulislere düşen son iddia da büyük ses getirdi. İktidarın erken seçim kararı alabilmek için 32 milletvekiline ihtiyacı olduğuna vurgu yapılırken CHP içinden de AK Parti'ye vekil transferi olabileceği iddia edildi. AK Parti'nin ikili görüşmeler yaptığı öğrenildi.

25.02.2025 11:37
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AK Parti'nin Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde birçok ilke imza atıldı. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti MKYK'sında yer aldı.

VEKİLLERİN TAMAMI MKYK'DA YER ALDI

Gelecek Partisi'nden gelen Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı ve İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi oldu.

"YERİNİZ SAĞLAM" MESAJI VERDİ

Erdoğan'ın MKYK hamlesiyle gelecek olan milletvekillerine "yeriniz sağlam" mesajını verdiği ifade edilirken Ankara kulislerine düşen son iddia da büyük ses getirdi.

"İYİ PARTİ'DEN BAZI İSİMLER AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Para Politika Sunucusu Özlem Gürses Ankara kulislerindeki gelişmelerini şu sözlerle aktardı; "AK Parti, MHP, HÜDA PAR ve DSP'nin 328 milletvekili var. İktidarın erken seçim kararı alabilmesi için 360'ı bulabilmek için 32 milletvekiline ihtiyaçları var. Ankara kulislerinde İYİ Parti'den bazı isimlerin AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Yeni Yol çatısı altında 24 milletvekili var.

"AK PARTİ'NİN İKNA TURLARI DEVAM EDİYORMUŞ"

Erken seçim takvimi için 2026 ya da 2027 sonbaharı işaret ediliyor. Ankara'da konuştuğum kaynaklarım çok acayip başka bir şey söylediler. CHP'nin içinde de vekil transferine hazır olun dediler. Uzunca bir süredir AK Parti'nin çalışmalar içinde olduğu ikili görüşmelerin yapıldığı belirtildi, ikna turları devam ediyormuş."

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Son Dakika Politika Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Zafer Budak:
    Milletin gözü önünde milleti enayi yerine koyuyorlar ve bu millet te bunu yiyor maalesef. 1 0 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    sırf kendi koltuğu uğruna milletvekilini alinir satılır mal yerine koymak hiçahlaki vede insani değil 0 0 Yanıtla
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