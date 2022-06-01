Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan, Göynük'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan, Göynük'e ziyaret

01.06.2022 13:16
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan, Göynük'e ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bolu'nun Göynük ilçesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bolu'nun Göynük ilçesini ziyaret etti.

Göynük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Göynük Yöresel El Sanatları Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın, coğrafi işaretli Göynük Tokalı Örtmesi hakkında bilgi aldı.

Akşemseddin Hazretleri Türbesi ve Zafer Kulesi'ni ziyaret eden Alpaslan'a, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ile öteki ilgililer eşlik etti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Göynük'teki orman yangının sebebi belli oldu Göynük'teki orman yangının sebebi belli oldu Bolu'daki orman yangını söndürüldü Bolu'daki orman yangını söndürüldü
Kaynak: AA

Turizm, Göynük, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan, Göynük'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
13:13 Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:46:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan, Göynük'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement