Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada ve bölgede barışı tekrar tesis etmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Ersoy, Osmaniye'deki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Ziyarette bir araya geldiği partililere hitap eden Ersoy, "Bölgemizde çok uzun zamandır gerçekleştirilen bir soykırım var. Bununla ilgili yol katetmişken, bir yerlere gelmişken bölgesel savaşlar başladı. Geçen haziran ayındaki 12 günlük savaştan sonra şimdi İran'da, hemen komşumuzda çok daha önemli bir savaş başladı ve hızla devam ediyor. Bu haksız, gerekçesi de olmayan bir savaş maalesef." diye konuştu.

Barışın önemini vurgulayan Ersoy, "Türkiye, ateş çemberi içinde bir 'barış adası' şeklinde yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyada ve özellikle bölgemizde barışı tekrar tesis etmek için var gücümüzle hep birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu süreci de ülkemiz ve bölge en kısa sürede atlatacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Osmaniye Valiliği'ndeki İl Değerlendirme Toplantısı'nda turizm, arkeoloji, kültür ve sanat alanlarında yapmayı planladıkları çalışmaları masaya yatırdıklarını anlattı.

Kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Ersoy, her alanda yaraların hızlıca sarılmaya devam edildiğini kaydetti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, bazı ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

Bakan Ersoy, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i ziyaret etti.

Çenet, ziyaret sonunda Ersoy'a hat sanatıyla yapılmış tablo verdi.