Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması
07.04.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada ve bölgede barışı tekrar tesis etmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Ersoy, Osmaniye'deki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Ziyarette bir araya geldiği partililere hitap eden Ersoy, "Bölgemizde çok uzun zamandır gerçekleştirilen bir soykırım var. Bununla ilgili yol katetmişken, bir yerlere gelmişken bölgesel savaşlar başladı. Geçen haziran ayındaki 12 günlük savaştan sonra şimdi İran'da, hemen komşumuzda çok daha önemli bir savaş başladı ve hızla devam ediyor. Bu haksız, gerekçesi de olmayan bir savaş maalesef." diye konuştu.

Barışın önemini vurgulayan Ersoy, "Türkiye, ateş çemberi içinde bir 'barış adası' şeklinde yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyada ve özellikle bölgemizde barışı tekrar tesis etmek için var gücümüzle hep birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu süreci de ülkemiz ve bölge en kısa sürede atlatacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Osmaniye Valiliği'ndeki İl Değerlendirme Toplantısı'nda turizm, arkeoloji, kültür ve sanat alanlarında yapmayı planladıkları çalışmaları masaya yatırdıklarını anlattı.

Kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Ersoy, her alanda yaraların hızlıca sarılmaya devam edildiğini kaydetti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, bazı ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

Bakan Ersoy, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i ziyaret etti.

Çenet, ziyaret sonunda Ersoy'a hat sanatıyla yapılmış tablo verdi.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Nuri Ersoy, Yerel Haberler, AK Parti, Osmaniye, Politika, Son Dakika

İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Ünlü sunucuya küstah mesaj Verdiği yanıt daha bomba Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 13:51:13. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.