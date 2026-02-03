Bakan Ersoy, Malatya\'da onarımı süren kültür varlıklarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da onarımı devam eden tarihi ve kültürel yapılarda incelemelerde bulundu.

Bir dizi program için Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, valiliğin ardından Yeni Cami, Gazi İlkokulu ve Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, yürütülen restorasyon ve onarım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ersoy'a incelemeleri sırasında Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca eşlik etti. - MALATYA