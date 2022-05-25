Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı

25.05.2022 17:07

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı MARDİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'in Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı

MARDİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'in Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi. Bakan Ersoy'un ilk durağı Midyat Belediyesi oldu. Bakan Ersoy'a Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Esma Zeyrek Şirin, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin eşlik etti. Bakan Ersoy, daha sonra UNESCO Geçici Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Mor Gabriel Manastırı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Kuyumcular Çarşısı'nda esnafla bir araya gelip sohbet etti. Bakan Ersoy, Midyat halkı tarafından zılgıtlar ve çiçeklerle karşılandı. Bakan Ersoy e beraberindekiler, Devlet Konukevi ziyaretinden sonra Estel Hanı ve Konuk Evini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de temaslarda bulundu Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de temaslarda bulundu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, MİDYAT'TA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, MİDYAT'TA
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı - Son Dakika


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