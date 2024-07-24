Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 aylık turizm verilerini açıklayacak - Son Dakika
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Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 aylık turizm verilerini açıklayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Temmuz'da, 3 aylık turizm verilerine ait raporu açıklayacaklarını belirtti. Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, uçuşlarda yaşanan rötarların turizme etkisini takip ettiklerini söyledi. Ayrıca, Bodrum'daki turizmcilerin sorunlarına da 31 Temmuz'da açıklanacak raporda değineceklerini ifade etti.

24.07.2024 12:49
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Temmuz'da, 3 aylık turizm verilerine ait raporu açıklayacaklarını söyledi.

Ersoy, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda uçuşlarda yaşanan rötarların turizme bir yansıması olup olmadığına ilişkin soru üzerine Ersoy, konuyu takip ettiklerini belirtti.

Bir gazetecinin " Antalya'ya gidecek misiniz?" sorusuna ise Ersoy, "Ben her hafta Antalya'dayım. 31 Temmuz günü bizim 3 aylık rapor açıklamamız var. Orada rakamlarla her konuya değineceğiz." yanıtını verdi.

Bakan Ersoy, Bodrum'daki turizmcilerin yaşadığı sorunlara ilişkin soruyu da "31 Temmuz'da dedim ya, orada her konuya değiniriz. Kesin rakamlarla konuşmak daha gerçekçi olmaz mı? " diye yanıtladı.

Ersoy, bu yıl Yunan adalarının turizmde daha çok ilgi gördüğü iddiasına ilişkin ise "Rakamların hepsi çıksın, kesin rakamlar üzerinden yorumlarımızı yaparız. Düzenli olarak hepsini yapıyoruz zaten." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 aylık turizm verilerini açıklayacak - Son Dakika

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