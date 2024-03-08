Kültür ve Turizm Bakanı Antalya\'da Hizmet Ağını Genişletmek İstiyor

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Antalya'da büyükşehir ve bazı ilçeleri tekrar kazanıp hizmet ağımızı genişletmek istiyoruz. İlçe ilçe sorunlarımızı çözmek istiyoruz." dedi.

Ersoy, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde muhtarlar, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki buluşmada, Antalya'dan sorumlu bakan olarak kenti ilçe ilçe gezdiğini ve sorunları, talepleri dinlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destek için Gündoğmuşlulara teşekkür eden Ersoy, 31 Mart'taki seçimlerin Antalya için önemine dikkati çekti.

Seçimlerde adayları Ali Gülen'e destek isteyen Ersoy, "Antalya'da büyükşehir ve bazı ilçeleri tekrar kazanıp hizmet ağımızı genişletmek istiyoruz. İlçe ilçe sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Antalya, Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir şehir. Türkiye'nin en çok turist, ziyaretçi alan şehri. Kültür ve turizm konusunda da Gündoğmuş'un hak ettiği payı alması gerekiyor." diye konuştu.

Ersoy, ilçenin bütün eksiklerini kademe kademe gidereceklerini kaydetti.

Bakan Ersoy, daha sonra ilçedeki esnafı ve gezici kütüphaneyi ziyaret etti.