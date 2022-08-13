Bakan Ersoy, Nevşehir'de restorasyonu tamamlanan Bektaş Efendi Türbesi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacıbektaş ilçesindeki Bektaş Efendi Türbesi'ni ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, restorasyonu tamamlanan Bektaş Efendi Türbesi'nin açılış törenine katıldı.

Türbeyi gezen Ersoy, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ersoy, gazetecilere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılından beri Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerine ev sahipliği yapıldığını, bu kapsamda ilçede ihtiyaç duyulan alanlarda restorasyon çalışması yürüttüklerini belirtti.

Bektaş Efendi Türbesi'nin bakım ve onarım çalışmaları için 1,1 milyon lira harcama yapıldığını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Geçen sene Kadıncık Ana Evi'nin restorasyon, bakım ve onarımı gerçekleştirilerek ziyarete açılmıştı. Bu yıl da Bektaş Efendi Türbesi'nin bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Ziyaretçilere açıyoruz. Burası çok eski bir yapı. Köklü sorunları vardı. Özellikle nem sorunu vardı. Drenajları baştan sona yenilendi. Bahçenin etrafına yeni bir drenaj alanı açıldı. Yapının bütün zemini kaldırılarak neme sebebiyet veren etkiler ortadan kaldırıldı. Onarım yapıldıktan sonra sıvası ve kalem işçilikleri yeniden gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla orijinaline uygun şekilde ziyarete açılıyor. Önümüzdeki yıl ise Atatürk Evi'nin bakım ve onarımı ile ilgili ihtiyaçları karşılayacağız ve çalışmaya başlayacağız."

Bakan Ersoy, daha sonra Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni gezdi.

Türbede yapılan çalışmalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli Müzesi yakınlarında yer alan, 1603'te Selçuklu mimari tarzında kesme taştan inşa edilen Bektaş Efendi Türbesi'nde bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları 5 Temmuz 2021'de başlatılmıştı.

Çalışma kapsamında türbenin dış cephesinin bozulan derzleri onarıldı, dış cephenin tamamı, kumlama tekniğiyle temizlendi. Çevresini saracak şekilde drenaj sistemi oluşturulan binanın pencereleri değiştirildi, kapılarının bakım onarımı yapıldı. Türbenin iç duvarlarındaki dökülmüş sıvalar tamamen kaldırılarak duvarları orijinal dokusuna kavuşturuldu, sağlıklaştırılan sıvalar üzerine kalem işleri bezendi.

Nem sorununun çözülmesi için türbenin zemin döşemesi olan ahşap düzenek kaldırılarak, yoğun nem içerisindeki toprak dolgu temizlendi. Mezar yapısının taşları düzenlenirken türbe, taş döşemeyle çevrelendi. Türbenin dışındaki derviş mezarlarının taşları ile bahçedeki taş çeşme yenilendi.

Tadilat kapsamında, elektrik tesisatı yenilenerek, güvenlik kamera sistemi de konuldu.