Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'de "Gol Atan Cepheye" belgeselinin galasına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatan "Gol Atan Cepheye" belgeselinin galasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarına devam ediyor. Başkent Lefkoşa'da Barbarlık Müzesi'nin açılışına katılan Ersoy, çeşitli temasların ardından Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatan "Gol Atan Cepheye" belgeselinin galasına katıldı.

Ersoy galada yaptığı konuşmada, "Gol Atan Cepheye" belgeselinin Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin yeni kuşaklara anlatılmasında önemli olduğundan belirterek, "Dün yaşananları unutmamamız ve Kıbrıs davasında güçlü bir hafızaya sahip olmamız gerekir" dedi.

Kıbrıs Türkü'nün çok zorluklar çektiğini, zorlu mücadelelerden geçtiğini ama özgürlük ve bağımsızlığından taviz vermediğini vurgulayan Ersoy, bu mücadelede ve davada yeri olan isimleri unutmayıp, unutturmayarak anlatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Belgeselin, futbolun o zamanlarda nasıl bir birliktelik ve örgütlenme aracı olarak kullanıldığını da gözler önüne serdiğini kaydeden Ersoy, 1950-1974 arası mücadelede aktif rol almış futbol efsaneleriyle konuşulduğunu ve bunun çok değerli olduğunu aktardı.

Sanatın barışa ve daha güzel bir dünyaya ulaşılmasındaki rolüne de değinen Ersoy, "Çünkü sanat öldürmez yaşatır. Sanat zaten yaşamın ta kendisidir" ifadelerini kullanarak, belgeselin Kıbrıs davasının dünyada daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını diledi. - LEFKOŞA