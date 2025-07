Kültür Yolu Festivali Trabzon'da Başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivallerinin dünyada bir marka haline geldiğini söyledi.

Alpaslan, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında gerçekleştirilen Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış toplantısında, "Kültür Yolu Festivallerinin dünyada bir marka haline geldiğini" belirtti.

Festival çerçevesinde binlerce sanatçının katılımıyla programlar gerçekleştirileceğini vurgulayan Alpaslan, "Binlerce sanatçımızın, milyonlarca insanın katılım sağladığı ve çok uzun soluklu bir program haline geldi. Bu yıl 20 ilimizde gerçekleştireceğiz. İnşallah her yıl sayılarını artırarak tüm Türkiye sathına yayacağımız, marka etkinlik haline getireceğimiz ve bu vesileyle de Türkiye'nin dünyadaki tanıtımını, turizmini de çok güçlü bir şekilde destekleyecek bir program haline geldi." diye konuştu.

Alpaslan, Trabzon'da bugünden itibaren 9 gün boyunca kültür sanat adına birçok etkinlik gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Tiyatrodan operaya, konserlerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden her yaştaki her kesimdeki insanların kültür sanat adına her türlü programının yapıldığı kültür sanat şölenine dönüşecek bir program yaşayacağız. Trabzonlularımıza, ülkemize hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un tarih, sanat, turizm ve spor şehri olduğunu dile getiren Alpaslan, "Kültürümüze, sanatımıza, turizmimize önemli katkılar sağlayan bir şehrimiz. Dolayısıyla böyle bir festivalin Trabzon'da olması oldukça yerinde." dedi.

Vali Aziz Yıldırım da 9 gün boyunca Kültür Yolu Festivali kapsamında 400'e yakın etkinlik düzenleneceğini belirtti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise Trabzon'un binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürüyle Türkiye'nin incisi, önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de festivalin Trabzon'un tanıtımına ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından aynı merkezde yer alan, "Türkiye'nin Minyatürleri", "Türkiye'nin Ustaları", "Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması", "İskender Pala Romanlarından Kelimeler ve Renkler" ile "Yaşayan Miras: Dünden Bugüne Trabzon Halk Çalgıları" adlı sergileri ziyaret etti.

Restorasyonu tamamlanan Trabzon Müzesi'nin de açılışını gerçekleştiren heyet, buradaki eserler hakkında bilgi aldı.

Heyet, festival çerçevesinde müzede açılan "Selam Ayetleri Hat", "Abdülkadir Yıldırım Resim", "Anadolu Masal Yolu" ile Hisart Canlı Tarih Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan ve Atatürk'ün orijinal üniforması ile Çanakkale Savaşı'nda kullandığı kılıcının da sergilendiği "Milli Mücadele" adlı sergileri gezdi.

Festival, 13 Temmuz'da sona erecek.